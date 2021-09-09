"19 Eylül’de yapılması planlanan yazılı sınavların iptal edildiğine yönelik yayınlar asılsız"

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu, 19 Eylül’de yapılması planlanan yazılı sınavların ertelendiği hatta iptal edildiğine yönelik yayınların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Köseoğlu, “19 Eylül tarihinde Gümrük Ve Rüsumat Dairesi’ne ait IV. Derece Muhafız, I. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru, II. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru, I. Derece Muhafız, II. Derece Muhafız, III. Derece Muhafız olmak üzere toplamda 6 münhal mevkiinin yazılı sınavları web sayfamızda da ilan edildiği gibi planlanan tarihte yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Köseoğlu, ilerleyen günlerde sınavların yer ve saatinin khk.kamunet.net adresli web sayfasında ve SMS yoluyla tüm adaylara duyurulacağını kaydetti.

Komisyon Başkanı Köseoğlu halka, “basın ve yayın yoluyla yayılan asılsız haberlere kulak asmayıp kurumun icraatları hakkında en doğru bilgiyi almak için her zaman khk.kamunet.net adresli resmi web sitelerini takip etmeleri” çağrısında bulundu.