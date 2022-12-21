banner875
banner885
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
535 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
24 0
 
29 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
31 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
14 0
"Altın Top" Messi'nin
11 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
19 0
banner878
banner887

“1830 şehidimizin gözleri adeta bizlere bakıyor”

banner898

Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret eden Maliye Bakanı Alişan Şan, duygularını “Kendimi adeta bir mabede gelmiş gibi hissediyorum. Kelimeleri bulup konuşmakta dahi güçlük çekiyorum. 1830 şehidimizin gözleri adeta bizlere bakıyor” sözleriyle anlattı

banner825
“1830 şehidimizin gözleri adeta bizlere bakıyor”
banner892
Maliye Bakanı Alişan Şan, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.
Maliye Bakanı Alişan Şan, derneği her ziyaretinde çok duygulandığını belirterek; “Duygulanmamak elde değil, sözün bittiği yerdeyiz. Bu topraklarda yazılan var oluş destanını bu dernekte görüyorum. Kendimi adeta bir mabede gelmiş gibi hissediyorum. Kelimeleri bulup konuşmakta dahi güçlük çekiyorum. 1830 şehidimizin gözleri adeta bizlere bakıyor. Dilerim bu topraklarda bu acılar bir kez daha yaşanmaz. Hiçbir çocuk ölmesin, hiçbir evladımız öksüz, yetim kalmasın. İnsanlarımız kayıp yolu beklemesin.
Bugün, kurulan devletimizin ve bayrağımızın gölgesinde başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyorsak bunu milli mücadele yıllarında vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda ederek, şahadet mertebesine ulaşan Şehitlerimize, Gazi olan Mehmetçik, Mücahit ve Mücahidelerimize borçluyuz. Bize emanet bırakılan vatan topraklarına, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmak, bizim en büyük vazifemizdir” diye konuştu.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.