Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret eden Maliye Bakanı Alişan Şan, duygularını “Kendimi adeta bir mabede gelmiş gibi hissediyorum. Kelimeleri bulup konuşmakta dahi güçlük çekiyorum. 1830 şehidimizin gözleri adeta bizlere bakıyor” sözleriyle anlattı

Maliye Bakanı Alişan Şan, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, derneği her ziyaretinde çok duygulandığını belirterek; “Duygulanmamak elde değil, sözün bittiği yerdeyiz. Bu topraklarda yazılan var oluş destanını bu dernekte görüyorum. Kendimi adeta bir mabede gelmiş gibi hissediyorum. Kelimeleri bulup konuşmakta dahi güçlük çekiyorum. 1830 şehidimizin gözleri adeta bizlere bakıyor. Dilerim bu topraklarda bu acılar bir kez daha yaşanmaz. Hiçbir çocuk ölmesin, hiçbir evladımız öksüz, yetim kalmasın. İnsanlarımız kayıp yolu beklemesin.

Bugün, kurulan devletimizin ve bayrağımızın gölgesinde başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyorsak bunu milli mücadele yıllarında vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda ederek, şahadet mertebesine ulaşan Şehitlerimize, Gazi olan Mehmetçik, Mücahit ve Mücahidelerimize borçluyuz. Bize emanet bırakılan vatan topraklarına, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmak, bizim en büyük vazifemizdir” diye konuştu.

