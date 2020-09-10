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16'sı temaslı 22 yeni vaka

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Bakan Pilli: "Toplam 1210 test yapıldı, 22 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi"

16'sı temaslı 22 yeni vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1210 olduğunu, 22 pozitif vakaya rastlandığını,15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
10 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1210
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vakalar: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 135.689
Toplam Vaka Sayısı: 516
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 311
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 201
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 119
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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