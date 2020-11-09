1686 test sonucunda 3 pozitif vaka

Bakan Pilli:Toplam 1686 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1686 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.

9 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1686

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar – 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 235.661

Toplam Vaka Sayısı- 976

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 916

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 55

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-