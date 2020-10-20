1684 test sonucu, 5 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1684 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

20 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1684

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar – 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 203.230

Toplam Vaka Sayısı- 866

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 785

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 76

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 18

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok