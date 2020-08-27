1592 test sonucu sadece 1 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte 1592 test yapıldı ve 1 pozitif vaka belirlendi. 10 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, saptanan yeni covid-19 vakasının daha önce tespit edilen pozitif bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu belirtti.

27 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1592

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 114.660

Toplam Vaka Sayısı- 301

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 204

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 93

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok