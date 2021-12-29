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159 işletmeye 271 bin TL ceza

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Ticaret Dairesi bu yıl içinde 3 bin 501 iş yerini denetledi, kurallara uymayan 159 işletmeye toplam 271 bin 341 TL ceza kesti

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159 işletmeye 271 bin TL ceza
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin hazırladığı raporlara göre, Ocak- Aralık tarihleri arasında, Lefkoşa’da bin 121, Güzelyurt’ta 975, Girne’de 832 ve Gazimağusa’da 573 olmak üzere  3 bin 501 iş yer denetlendi. 
Ülke genelinde toplam denetlenen 3 bin 501 iş yerinden, kurallara uymayan 159 işletmeye toplam 271 bin 341 TL ceza kesildi. 
İşletmelere şu suçlardan ceza uygulandı: 
“Azami kar yüzdeliğine uymama, istifçilik yapma, koşullu satış yapma,  fatura makbuz düzenlememe, belge, bilgi ibraz etmeme, etiket kurallarına uymama, tarihi geçmiş mal satma, ambalaj etiketinde yanıltıcı bilgi verme, fiyat etiketi bulundurmama, menü veya fiyat listesi bulundurmama, tüketiciyi yanıltma, perakende satış miktarında azaltma yapma,  etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması, mal ve hizmetlerin standartlara uygun olmaması, bakım, onarım ve kullanılmasına ait tanıtımların Türkçe olmaması, denetim memurlarına bilgi ve belge vermeme, denetim memurlarının numune almalarına müsaade etmeme ve denetim memurlarının işyerlerine girmesini engelleme”
 
 
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