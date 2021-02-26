banner583
banner590
51 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
68 0
 
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
22 0
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
19 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
25 0
banner529
banner570

1500 TL’lik destek ödemelerine 12 bin 700 başvuru

banner476

Başbakan Saner, hükümetin kapanma döneminde zarar gören çalışanlara ödemeyi taahhüt ettiği 1500 TL’lik destek ödemelerine 12 bin 700 kişi başvurduğunu söyledi

1500 TL’lik destek ödemelerine 12 bin 700 başvuru
 
Meclis Genel Kurulunda Başbakan Ersan Saner kürsüye çıkarak sorulara yanıt verdi.
Başbakan Ersan Saner, ödeme zorluğu olan herkesin borcunun yeniden yapılandırılacağını kaydetti.
Saner, hükümetin kapanma döneminde zarar gören çalışanlara ödemeyi taahhüt ettiği 1500 TL’lik destek ödemelerine 12 bin 700 kişi başvurduğunu söyledi. Kendi namına çalışan 2215 işveren ile 10485 çalışanın başvurduğunu açıklayan Saner, bu rakamların “kabul edilebilir” oranda olduğunu ifade etti. Ödemelerin kapanmadan en çok zarar görenlere ödeneceğini kaydeden Saner, başvuruların değerlendirileceğini belirtti.
Krediler konusunda ellerinden gelen kaynak akışını sağlayacaklarını söyleyen Saner, amacın ülke ekonomisini ayakta tutmak olduğunu belirtti.

NOTAM konusunda da, uçuşların öğrencilerin gelmesi için açıldığını, karantina koşullarının sağlanamayacağı nokta gelirse uçuşların durdurulacağını söyleyen Saner, kendi düşüncesinin, örneğin öğrenci ailelerinin, karantina koşullarını yerine getirebilecek herkesin gelebilmesine olanak sağlamak yönünde olduğunu anlattı.
Bu konuyla ilgili çalışmaya uzun süre önce başladıklarını ve üniversite yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Saner, öngörüler sayesinde şimdiye kadar ülkeye 4 bin öğrenci getirttiklerini kaydetti. Saner 2 bin 250 kişiye kadar karantina kapasitesi olduğunu belirtti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.