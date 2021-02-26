1500 TL’lik destek ödemelerine 12 bin 700 başvuru

Başbakan Saner, hükümetin kapanma döneminde zarar gören çalışanlara ödemeyi taahhüt ettiği 1500 TL’lik destek ödemelerine 12 bin 700 kişi başvurduğunu söyledi



Meclis Genel Kurulunda Başbakan Ersan Saner kürsüye çıkarak sorulara yanıt verdi.

Başbakan Ersan Saner, ödeme zorluğu olan herkesin borcunun yeniden yapılandırılacağını kaydetti.

Saner, hükümetin kapanma döneminde zarar gören çalışanlara ödemeyi taahhüt ettiği 1500 TL’lik destek ödemelerine 12 bin 700 kişi başvurduğunu söyledi. Kendi namına çalışan 2215 işveren ile 10485 çalışanın başvurduğunu açıklayan Saner, bu rakamların “kabul edilebilir” oranda olduğunu ifade etti. Ödemelerin kapanmadan en çok zarar görenlere ödeneceğini kaydeden Saner, başvuruların değerlendirileceğini belirtti.

Krediler konusunda ellerinden gelen kaynak akışını sağlayacaklarını söyleyen Saner, amacın ülke ekonomisini ayakta tutmak olduğunu belirtti.



NOTAM konusunda da, uçuşların öğrencilerin gelmesi için açıldığını, karantina koşullarının sağlanamayacağı nokta gelirse uçuşların durdurulacağını söyleyen Saner, kendi düşüncesinin, örneğin öğrenci ailelerinin, karantina koşullarını yerine getirebilecek herkesin gelebilmesine olanak sağlamak yönünde olduğunu anlattı.

Bu konuyla ilgili çalışmaya uzun süre önce başladıklarını ve üniversite yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Saner, öngörüler sayesinde şimdiye kadar ülkeye 4 bin öğrenci getirttiklerini kaydetti. Saner 2 bin 250 kişiye kadar karantina kapasitesi olduğunu belirtti.

