1500 işçinin masrafını kim karşılayacak?

Narenciyenin ağaçlardan toplanması ve paketlenmesi için Türkiye’den 1500 işçi gelecek. Ancak 1500 kişinin 14 günlük karantina ücretlerini kimin karşılayacağı merak konusu.Narenciye Üreticileri Birliği,devletten destek talep ediyor



Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunarak, yurt dışından gelecek olan yaklaşık 1500 işçinin masraflarını, 14 günlük karantina ücretlerini kimin karşılayacağını sordu.

Akçın, esas sorunun ülkenin hükümetsiz olması olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de pandemi yaygın, çoğalıyor. Gelen işçilerimiz karantinaya alınacak… Bu gelen işçilerin, 14 gün karantina masraflarını kim karşılayacak? Devletten destek talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

Hükümet kurulana kadar bu sorunun çözüme kavuşmayacağına da dikkat çeken Akçın, hem paketleme işçisi olarak hem de kesim işçisi olarak ülkeye gelecek olan kişilerin bir an önce gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Akçın, Ocak ayının 20’sine doğru kesimlerin başlaması gerektiğini, örnek olarak mandalinaları vererek, “Toplanmadıkları takdirde mandalinalar ağaçların dibine düşecektir” dedi.

1500 işçinin masraflarının çok olacağına da vurgu yapan Akçın, “Karar verecek merciler yok…” diyerek işçi sorununun bu ay içerisinde çözülmesini beklediklerini ifade etti.

Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, Koronavirüs sebebiyle insanların C vitamini mahsulü olan narenciyeye yöneldiğini de sözlerine ekleyerek, talebin çok olduğunun altını çizdi.



