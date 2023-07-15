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1500 ayakkabı kül oldu

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Göçmenköy’de bir ayakkabı deposunda çıkan yangında 150 adet seyyar çamaşır askı teli, 50 adet ütü masası, 1500 çift ayakkabı kül oldu

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1500 ayakkabı kül oldu
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Göçmenköy’de bir ayakkabı deposunda yangın çıktı.
Yangın saat 15.30 sıralarında, Göçmenköy'de Şht Özdil Nami Sokak üzerinde bulunan Orhan Hatun'un kullanımında olup depo olarak kullanılan dükkan içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana geldi.
Çıkan yangın sonucu depo içerisinde bulunan, 150 adet seyyar çamaşır askı teli, 50 adet ütü masası, 1500 çift ayakkabı, klima iç ve dış ünitesi, sende katını oluşturan profil demirler ve ahşap kaplaması, dükkanın alüminyum kapı ve pencere camları yanarak zarar gördü.
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