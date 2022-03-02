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150 işçi zehirlendi

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Alsancak’ta bir şantiyede bulunan 150 işçi, ‘gıda veya su zehirlenmesi’ şüphesiyle hastaneye başvurdu

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150 işçi zehirlendi
 
Alsancak’ta kurulan Erdal Arabacıoğlu İnşaat Şirketi’ne ait şantiyede bulunan 150 işçi, ‘gıda veya su zehirlenmesi’ şüphesiyle Girne Akçiçek Hastanesi’ne başvurdu, hastane müdahale için şantiyeye sağlık ekipleri gönderdi.
 İşçilerin kaldığı şantiyeye, dışarıdan gelen gıdalar nedeniyle zehirlenme yaşandığını ifade eden Girne Akçiçek Hastanesi Başhekim Süha Akpınar, işçilere gıda zehirlenmesi yönünde tedavi başlatıldığını kaydetti.
Şirket yetkilisi Ahmet Arabacıoğlu ise, işçilerin ‘ishal şikayeti’ nedeniyle hastaneye baş vurduklarını, dışarıdan aldıkları hazır içme suyuyla ilgili bir sorun yaşanabileceği tahmininde bulundu.
Zehirlenmemin gıda mı yoksa su nedeniyle mi olup olmadığının, bir hafta sonra çıkacak olan tahlil sonuçları ile tespit edilebilineceğine de değinen Arabacıoğlu, “Şantiye mutfağında kullanılan su nedeniyle bunların yaşandığını düşünüyoruz” dedi.
 
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