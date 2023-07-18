Merkez Bankası’nın Maliye için açtığı dolar ve Euro cinsi DİBS ihalelerinde aranan miktarın TL karşılığı yarım milyarı aştı. Bugün sonuçlandırılacak Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesinde 15 milyon dolar ve 5 milyon Euro aranıyor. Maliye’nin “iç borç stoku” dolarda 53,3 milyon; Euro’da ise 33,1 milyon (toplamda 2,5 milyar TL) düzeyinde saptandı

KKTC Merkez Bankası Maliye Bakanlığı için 15 milyon ABD Doları ve 5 milyon Euro tutarında iki iç borç ihalesi daha açtı.

Merkez Bankası aracılığıyla açılan ihaleler bugün sonuçlandırılacak. Merkez Bankası’nın 14 Temmuz tarihli son işlem günü döviz kurlarına göre aranan dolar borcun TL karşılığı 393 milyon 450 bin TL, Euro borcun TL karşılığı ise 147 milyon 150 bin TL civarında. Toplamda alınması planlanan iç borç tutarı 540 milyon 600 bin TL olarak hesaplandı. Ancak, cumartesi günkü serbest piyasa kurlarına göre aranan borcun toplam TL karşılığı 545 milyonu aşıyor.

BORÇLANMA DÖVİZE DÖNDÜ…

Türk Lirası’nın durmayan değer kaybı nedeniyle mevduatların %80’den fazlası döviz cinsine kayarken, iç borç ihaleleri Ağustos 2022’den buyana döviz cinsinden gerçekleştiriliyor. Döviz borçlanmalarda kur riski üstlenmemesi için borçlanılan miktarlar SWAP işlemi ile TL’ye dönüştürülüyor. DİBS ihalesi hakkında yapılan duyuruya göre, gerçek ve tüzel kişilerin de bankalar aracılığıyla katılabileceği ihalede talepler, bankaların e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsü kullanılarak gönderilecek. Merkez Bankası’nın Maliye adına ilan ettiği 202312 ve 202313 numaralı “Hazine Bonosu” ihaleleri çoklu fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek. Dolar ve Euro ihalesinin vadesi ise 93 gün olarak açıklandı.

İÇ BORÇ STOKU 2,5 MİLYAR…

Yeni ihalelerle 2023’ün yaklaşık 7.5 aylık döneminde 11’inci kez DİBS ihalesine çıkılmış oldu. Resmi verilere göre Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz dönemi içindeki ihalelerin 6’sı ABD Doları, 5’i Euro cinsinden açıldı. Ayrıca, Merkez Bankası aracılığıyla Maliye Bakanlığı tarafından Sosyal Sigortalar Dairesi, Toprak Ürünleri Kurumu ve Cypfruvex’in kısa vadeli finansman ihtiyaçları için de dolar cinsi borçlanmaya gidildi. 91 milyon 023 bin dolar ve 15 milyon Euro borç geri ödemesi sonunda 17 Temmuz 2023 itibarıyla iç borç stoku dolarda 53 milyon 388 bin; Euro’da ise 33 milyon 150 bin düzeyinde saptandı. Bunun TL karşılığı 2,5 milyarı aşıyor.

