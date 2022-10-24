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15 köyde doludan, 21 köyde de dondan zarar gören çiftçiler için askı listeleri yayınlandı

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15 köyde doludan, 21 köyde de dondan zarar gören çiftçiler için askı listeleri yayınlandı
Genel Tarım Sigortası Fonu, tahıl ve yem bitkilerinin 15 köyde doludan, 21 köyde de dondan zarar gördüğünü, askı listelerine itirazı olan üreticilerden Cuma güne kadar başvuru kabul edileceğini açıkladı.
İtiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.
Tahıl ve yem bitkileri doludan zarar gören köyler; “Mormenekşe, Yıldırım, Çınarlı, Sandallar, Muratağa, Şehitler, Atlılar, Arıdamı, Alaniçi, Korkuteli, Topcuköy, Dörtyol, Ardahan, Pirhan ve Mutluyaka” olarak açıklandı.
Tahıl ve yem bitkileri dondan zarar gören köyler ise şunlar:
Gazimağusa, Güvercinlik, Mormenekşe, Mutluyaka, Şehitler, Alaniçi, Yıldırım, Turunçlu, Tuzluca, Kumyalı, Çayırova, Pamuklu, Gelincik, Ziyamet, Haspolat, Minareliköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, Kiracıköy ve Kalkanlı.”
 
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