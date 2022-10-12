15 Kasım'da Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş iddiası

Rusya'da günlük yayınlanan İzvestiya gazetesi, Rus havayolu şirketlerinin KKTC havalimanına düzenleyeceği seferlerin 15 Kasım’da başlamasının beklendiğini yazdı





Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuşların başlayacağı, Türkiye’de geçen aylarda gündeme geldi.

Daha önce Türkiye’nin arabuluculuğu ile tahıl koridoru açılacağını söyleyen ve detayları ilk kez yayınlayan Rus İzvestiya gazetesi, bu defa Rusya ve KKTC arasında atılan adımları yazdı.

Rusya'da günlük yayınlanan İzvestiya gazetesi, Rusya'da havayolu şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sefer düzenlemek için çalışma başlattığını yazdı. Rusya ayrıca Lefkoşa'da konsolosluk açma hazırlığında. Ancak gelişmeler Rusya'nın KKTC'yi tanımaya hazırlandığı anlamına gelmiyor.

Gazetenin dışişleri bakanlığından "yüksek mevkili" iki kaynağa dayandırdığı habere göre, uçak seferleri düzenleme ve konsolosluk açma kararının ardında Kıbrıs'ta ikamet eden 10 bin civarındaki Rusya vatandaşına destek olma isteği var.

Kaynaklar, bazı batılı ülkelerin de adanın kuzeyinde konsolosluk görevi gören temsilcilikleri bulunduğuna, ancak bunları "konsolosluk" olarak adlandırmadığına dikkat çekti.

Milliyet'in 20 Eylül tarihli haberine de atıfta bulunan İzvestiya, Rus havayolu şirketlerinin KKTC havalimanına düzenleyeceği seferlerin 15 Kasımda başlamasının beklendiğini yazıyor.

İzvestiya'ya konuşan TBMM kaynakları ise gelişmeyi mutlulukla karşılayacaklarını, bunula birlikte Kırım'la ilgili pozisyonlarında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Türkiye Kırım'ın Rusya'ya katılım kararını tanımamıştı.

“DURUM DEĞİŞMEZ”

Rusya’nın Türkiye uzmanı ve Türkolog Yaşar Niyazbayev, İzvestiya’ya, Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuşları şöyle değerlendirdi:

“Olumlu ve sembolik bir gelişme ancak tanıma durumları değişmeyecektir. Türkiye, arabulucu rolünü sürdürmek istiyor. O halde şimdilik Ukrayna’nın veya Rusya’nın topraklarıyla ilgili konumunu değiştirmesi mümkün değil.

Rusya için de KKTC’yi tanımak şu an için gündemde değil ve mümkün de değil.

Her halükarda KKTC ve Rusya arasında doğrudan temas kurulması ve doğrudan uçuşların başlaması çok olumlu bir gelişme ve ileriye dönük bir adım.

Atina ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, duruma tepki gösterecektir. Ama iki Ortodoks millet arasındaki tarihi bağları koparan ve Rusya’ya yaptırım uygulayan, Yunan tarafı oldu. Rusya da Yunanistan’ı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni, ‘düşman ülkeler’ listesine ekledi.”

