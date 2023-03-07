15 bin TL’nin altına kesinti yapılmayacak

Hükümetin "maaş kesintisi" planının taslağı ortaya çıktı. Söz konusu kesintilerle ilgili hazırlanan yasa önerisine göre, 15 bin TL’nin üstündeki maaşlardan kesinti yapılacak

Cumhuriyet Meclisi Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite, maaş kesintileriyle ilgili yasa önerisini hazırladı.

“Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” başlığı altında hazırlanan öneride, 15 bin TL’nin üstündeki maaşlardan kesinti yapılacağı belirtiliyor.

Söz konusu yasa önerisinde, asgari ücret ve 15 bin TL’nin altındaki maaşlardan kesinti yapılmayacağı hususu da yer alıyor.

Hazırlanan projeksiyon çalışmasında ise farklı meslek gruplarında çalışan 30 bin 897 kişinin maaşlarından kesinti yapılacağı ve 16 milyon 325 bin 426 TL 26 kuruş kaynak oluşturulacağı belirtiliyor.

Öte yandan hükümetin planında yer alan bir maddeye göre, maaşından veya ücretinden kesinti yapılacak kişiler, önerilen yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde bağlı oldukları kamu, kurum veya kuruluş veya işyerine yazılı olarak başvurarak herhangi bir kesinti yapılmaması veya belli dönemler için kesinti yapılmasını talep edebilecek.

Yapılması planlanan kesintilerin detayları ise şu şekilde:

-15.000,01-TL - 30.000,00-TL arası yüzde 1

-30.000,01-TL - 55.000,00-TL arası yüzde 1,5

-55.000,01-TL - 75.000,00-TL arası yüzde 2

-75.000,01-TL ve üzeri için yüzde 5

Hazırlanan yasa önerisi taslağında, maaş kesintilerinin gerekçesi olarak ise şu ifadelere yer yerildi:

“6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem nedeniyle, Türkiye’de ortaya çıkan barınma ihtiyacının karşılanmasına katkı koyabilmek, ülkemizde ortaya çıkan ihtiyaçların tespiti ve giderilmesi ile ileriki süreçte doğabilecek doğal afetlerle mücadele kapsamındaki hazırlıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla mali kaynağın oluşturulması için bu Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”

