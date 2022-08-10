banner762
banner815
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
11 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
21 0
 
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
14 0
Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı
Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı
62 0
115 0
Uluslararası Halk Dansları Ekiplerinden Evkaf‘a teşekkür
Uluslararası Halk Dansları Ekiplerinden Evkaf‘a teşekkür
43 0
Cimnastikçiler bir inci gibi parladılar
Cimnastikçiler bir inci gibi parladılar
46 0
banner797

“15-17 yaş aralığında 4 kişi tutuklandı, şikayetçi olmayacağım”

banner476

Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı, ofisine hırsızlık amacıyla giren yaşları 15-17 arasında değişen 4 kişinin de tutuklandığını ancak çocuklardan şikayetçi olmayacağını açıkladı

banner825
“15-17 yaş aralığında 4 kişi tutuklandı, şikayetçi olmayacağım”

 
Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı, ofisine hırsızlık amacıyla girildiğini, yaşları 15-17 arasında değişen 4 kişinin de tutuklandığını duyurdu.
Esendağlı, “Çocuklar yakalandı, onları suçlamak ve cezalandırmak işin kolayı. Peki onları bu noktaya iten sebepleri yaratan devlet ve toplumun sorumluluğu? Bizlerin sorumluluğu?” diye sorarak, “Bu çocuklardan şikayetçi değilim ve olmayacağım” şeklinde konuştu.
Esendağlı’nın açıklaması şöyle:
Dün sabah (önceki sabah) ofis kapımızın kırılması ile ilgili olay açıklığa kavuştu. Hırsızlık amacıyla kapıyı kırarak içeri giren; ancak ofis katlarına çıkmadan binayı terk eden zanlılar dün polis tarafından yakalandı. Olayın bundan başka bir boyutu bulunmamaktadır. Bizim için endişe eden, merak eden, arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese ve çok kısa sürede olayı aydınlatan polis teşkilatına çok teşekkür ederim. Gelelim asıl meseleye... Bu olayı ve benzer birkaç eylemi daha gerçekleştirdikleri iddiası ile gözaltında olan 4 zanlının yaşları 15 ile 17 arasında değişiyor. Yani henüz çocuklar. Görünen o ki, meslek hayatım boyunca hassasiyetle haklarını savunduğum çocuk suçluların karıştığı iddia edilen bir olayın mağduru pozisyonundayım. Yıllardır "çocuk suçlu yoktur; suça itilen çocuk vardır" düşüncesini savundum. Belli bir sosyo ekonomik seviyede olan bizler, çocuklarımıza her türlü imkanı sağlamaya çalışırken; aynı yaşlardaki bu çocuklar gecenin bir yarısı Surlariçi'nde bina açmak, hırsızlık yapmak durumunda kalıyor. Ne arayanları var ne de soranları. Hem kendi güvenliklerini hem de başkalarının güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Çocuklar yakalandı, onları suçlamak ve cezalandırmak işin kolayı. Peki onları bu noktaya iten sebepleri yaratan devlet ve toplumun sorumluluğu? Bizlerin sorumluluğu? Benim görüşüm değişmiş değil. Suçlu çocuk yoktur; suça itilen çocuk vardır. Bu çocuklardan şikayetçi değilim ve olmayacağım.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.