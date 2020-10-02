1446 test sonucunda 1 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan 1446 testle 1 yeni Covid-19 vakası saptandı ve ülkede yapılan virüs testlerinde pozitif çıkanların toplam sayısı 762’ye yükseldi.

Ülkede yapılan Covid-19 testleri ve vakalarıyla ilgili son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, saptanan pozitif vakanın daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu belirtti.

2 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1446

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

Ülke dışından gelen vakalar -

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-21

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 172.067

Toplam Vaka Sayısı- 762

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 690

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 68

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 54

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok