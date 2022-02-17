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1400 taşeron işçi iki aydır maaş alamadı

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Sağlıkta çalışan taşeron işçiler, hademeler ve devlete bağlı turizm rehberlerinin de aralarında bulunduğu 1400 taşeron işçi iki aydır maaş alamadı. Kamu-İş, sorun çözülmezse eyleme gideceklerini açıkladı

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1400 taşeron işçi iki aydır maaş alamadı

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sağlıkta çalışan taşeron işçileri, hademeler ve devlete bağlı turizm rehberlerinin de aralarında bulunduğu 1400 taşeron işçinin iki aydır maaş alamadığını belirterek, siyasilere bir an önce hükümeti kurmaları ve sorunu çözmeleri çağrısında bulundu.
Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, hükümet kurma çalışmaları nedeniyle muhatap bulamadıklarını belirterek, sorun çözülmezse eyleme gideceklerini bildirdi.
 “Bıçak kemiğe dayandı. Bekleyecek halimiz kalmadı” diye Serdaroğlu, kamuda kurulan taşeron düzeniyle yıllardır bozuk bir sistem yaratıldığını savundu.
Serdaroğlu, şunları kaydetti:
“Hademeler, sağlıkta çalışan taşeron işçileri ve devlete bağlı turizm rehberlerinin de içinde olduğu 1400 taşeron işçisi iki aydır maaş almıyor. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Okula giden çocuğuna harçlık veremiyor. İşe gidecek otobüs parası bulamıyor. Sorumlu kim? Şirket mi, devlet mi? Yaşanan bu sıkıntılar bize sorunun kaynağını net bir şekilde göstermiştir. Taşeron işçisi köle değildir. Ama bu sistem kölelik sistemidir. Hükümet bu yanlıştan bir an önce dönmeli, bu insanlar sendikalı olmalıdır.”
Hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, “Yeter artık, memleket yanıyor. İnsanlar maaşını alamıyor. Ama muhatap yok. Bakanlık pazarlığını bırakın. Hükümet bir an önce kurulsun, bu işi çözsün. Aksi halde uyarıyorum. Taşeron işçisi hazır olsun. Sokağa ineceğiz. Kölelik düzenine geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
 
 
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