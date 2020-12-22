14 çocuğa 46 yıl sonra cenaze töreni

EOKA’nın 1974’te gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili Kayıplar Komitesi’nin Muratağa’daki kazılarında bulunan 14 çocuk, Cumartesi günü Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde törenle toprağa verilecek. Çocukların en küçükleri 4 ve 6 aylık, en büyükleri ise 15 yaşında





Kıbrıs'ta Türklere karşı soykırım hareketi başlatan Rumlar, 1974 yılında Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde, 126 Kıbrıslı Türkü katlederek çukurlara gömmüştü. Öldürülenler arasında dört aylık bebekler de vardı.

Rumların katliamlarını araştıran Kayıplar Komitesi, Muratağa bölgesinde bir yıl boyunca araştırma yaptı. Araştırmalar sonucunda üç farklı bölgede 89 Kıbrıs Türkü'nün kemiklerine ulaşıldı. Kemikler üzerinde yapılan çalışmalarda, 14 Kıbrıs Türkü çocuğun kimlikleri belirlendi.

1974’te EOKA-B’cilerin gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi’nin Muratağa’da yürüttüğü kazılarda bulunarak DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen yedisi kız, yedisi erkek 14 çocuk, 26 Aralık 2020 Cumartesi günü sabah saat 10.00’da düzenlenecek törenle, Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde toprağa verilecekler.

Yenidüzen’den Sevgül Uludağ’ın haberine göre katliamda öldürülen 14 çocuk defnedilecek. Çocukların en küçükleri dört ve altı aylık, en büyükleri ise 15 yaşında...

26 Aralık 2020 Cumartesi günü defnedilecek olan en küçük çocuk dört aylık Hayriye Arif...

Henüz altı aylık bir bebekken EOKA-B’ciler tarafından katledilen Zehra Bayram da DNA testleriyle kimliklendirilerek defnedilecekler arasında bulunuyor...

3 yaşındaki Mustafa Bayram, 6 yaşındaki Ayşe Bayram, 6-7 yaşlarındaki Yüksel Arif, 9 yaşındaki Eren Bayram, 9-10 yaşlarındaki Göksel Arif, 10 yaşındaki Aziz Fikri, 10 yaşındaki Sevgi Hasan, 10-11 yaşlarındaki Havva Süleyman, 11 yaşındaki Halil Bayram, 12 yaşındaki Aliye Süleyman ve 15 yaşındaki Ayşe Hasan, 26 Aralık 2020 Cumartesi günü Muratağa’da defnedilecek çocuklar.

Çocuklardan Hayriye Arif, Göksel Arif, Yüsel Arif kardeş...

Mustafa Bayram, Ayşe Bayram, Eren Bayram, Halil Bayram da kardeş...

Aynı şekilde Sevgi Hasan ile Ayşe Hasan da kardeş...

Ve Aliye ile Havva Süleyman da kardeş...

Aziz Fikri ise, yaz tatili için köye ninesinin yanına gitmişmiş... Savaş çıkınca orada kısılmış ve katliamda EOKA-B’ci Kıbrıslırumlar tarafından öldürülmüş... Aziz Fikri, aynı zamanda Ayşe ve Sevgi Hasan’ın yeğeniydi.

Muratağa’daki toplu mezarda 14 Ekim 2015 ile 5 Şubat 2016’ya kadar Kayıplar Komitesi tarafından yapılan kazılarla üç farklı gömü yerinden 89 kişinin kalıntıları çıkarılmıştı.

26 Aralık 2020’de yapılacak olan tören, Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki altıncı cenaze töreni olacak.

İlk cenaze töreni Ağustos 2017’de yapılmış ve katliamda öldürülen 4 kişi defnedilmişti. Aralık 2017’de 6 kişi, Eylül 2018’de 12 kişi, 20 Aralık 2018’de 15 kişi ve 7 Ekim 2019’da da 21 kişi törenle defnedilmişti...

EOKA-B’cilerin Muratağa-Atlılar-Sandallar’da 14 Ağustos 1974’te yaptığı katliamda ağırlıkla kadın ve çocuklar ile yaşlı adamlardan oluşan 126 Kıbrıslıtürk öldürülerek iki ayrı toplu mezara gömülmüşlerdi.

Kayıplar Komitesi 2015-2016 yıllarında Muratağa’daki Muratağa-Sandallar’dan öldürülenlerin toplu mezarında kazı yürütürken, Atlılar’daki toplu mezar kazısı henüz yapılmış değil. Atlılar’daki toplu mezarda da kazı yürütülmesi bekleniyor.

Muratağa-Atlılar-Sandallar’da EOKA-B’cilerin yaptığı katliamda rol alan EOKA-B’ci hiçbir Kıbrıslırum herhangi bir cezai kovuşturmaya uğramadı, cezalandırılmadı.

