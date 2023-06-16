13 ülkeden tıp öğrencisi KKTC’ye gelecek

Temmuz ayında 13 ülkeden tıp öğrencilerini KKTC’de ağırlayacak olan Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, üyelerine de 18 ülkede staj imkanı sağlayacak

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, üyesi olduğu Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu’nun staj değişim programı ile Temmuz ayında 13 ülkeden tıp öğrencilerini KKTC’de ağırlarken KKTC’de tıp eğitimi alan üyelerine de 18 farklı ülkede staj imkanı sağlayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC), KKTC’de tıp eğitimi alan öğrencileri dünyaya bağlamaya devam ediyor. Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu’nun (IFMSA) tam üyesi olan MSANC, uluslararası staj değişim programı kapsamında tıp öğrencilerini dünyanın farklı ülkelerine göndererek tecrübe edinmelerini sağlarken, farklı ülkelerde eğitim alan tıp öğrencilerini de KKTC’de ağırlamaya devam ediyor.

KKTC’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerini temsil etmek üzere 2017’de kurulan MSANC, 2019 yılından itibaren farklı ülkelerden 350’ün üzerinde öğrenciyi KKTC’de ağırlarken, yine ülkemizde eğitim gören 350’ün üzerindeki öğrenciyi aynı staj programı kapsamında başka ülkelere gönderdi. MSANC, Temmuz ayı uluslararası staj değişim programı da netleşti.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan (IFMSA) Staj Değişimi Programı ile İtalya, İsveç, Finlandiya, İspanya, Rusya, Brezilya, Slovakya, Ukrayna, Litvanya, Macaristan, Meksika, Çekya, İrlanda ve Arjantin’den oluşan 13 farklı ülkeden tıp öğrencisini KKTC’de ağırlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin klinik bölümlerinde staj yapacak olan uluslararası tıp öğrencileri, KKTC’nin güzelliklerini de deneyimleme şansı yakalayacak.

Üyesi olduğu Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu’nun staj değişim programı ile Temmuz ayında 13 ülkeden tıp öğrencilerini KKTC’de ağırlayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı faaliyet gösteren MSANC, KKTC’de eğitim alan doktor adaylarının da Temmuz ayında 18 ülkede staja gönderecek. Bu ülkeler arasında ise dünyanın farklı kıtalarından pek çok ülke yer alıyor: İspanya, Fransa, Kanada, Slovakya, Meksika, Litvanya, İsveç, Rusya, İtalya, Romanya, Tunus, Danimarka, Almanya, Çekya, Polonya, Macaristan, Mısır, Azerbaycan,

Dünyanın dört bir yanına dağılacak olan KKTC’de eğitim alan tıp öğrencileri, farklı sağlık merkezlerinde yeni tecrübeler edinirken gittikleri ülkelerin kültürlerini de deneyimleyebilecek.

2008’de KKTC’de bir ilke imza atarak başladıkları tıp eğitimi ile KKTC’yi bu alanda önemli bir merkeze dönüştürdüklerini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sağladığımız nitelikli eğitim olanakları eğitim kalitesini yükseltirken üniversitemizde tıp eğitimi alan öğrencilerimizin dünya ile entegrasyonunu sağlamayı da öncelikli amaçlarımızdan biri olarak görüyoruz. Dahil olduğumuz çift yönlü uluslararası staj programı ile kendi öğrencilerimizi dünya ile buluştururken farklı ülkelerden pek çok tıp öğrencisini de ülkemizde ağırlayarak KKTC’nin tanıtımına da katkıda bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tıp eğitimi alan öğrencilerin dünya ile buluşmasına çok önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ise “Öğreni Dekanlığı olarak, uluslararası pek çok organizasyonda üniversitemizi ve ülkemizi temsil eden öğrencilerimizin yanında olmaya devam ederken uluslararası staj programları ile de öğrencilerimize dünyanın kapılarını her zaman açık tutacağız” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 143 ülkeden öğrenciye eğitim veren yapısıyla çok kültürlü bir eğitim ortamı sunduğunu vurgulayan Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) Başkanı Sara Darweesh ise “MSANC olarak sahip olduğumuz bu çok kültürlülük avantajını üyesi olduğumuz Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu’nun uluslararası staj değişim programı ile bir adım öteye taşıyarak, üyelerimizi dünya ile buluşturuyoruz” ifadesini kullandı.

Temmuz ayında 13 farklı ülkeden tıp öğrencilerini Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde ağırlayacaklarını söyleyen Darweesh, kendi üyelerini de 18 farklı ülkeye göndereceklerini hatırlattı.

