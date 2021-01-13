13'ü yerel, 19 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2040 olduğunu, 13 yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
13 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2040
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 358. 873
Toplam Vaka Sayısı: 1829
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1575
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 198
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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