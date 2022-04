“13. maaş ve HP artışı bize bağlı”

Sucuoğlu “kamuda 13. Maaş ve hayat pahalılığı artışının KKTC'nin mali yapısına bağlı olduğunu” kaydetti ve bunların protokolde yer almadığını söyledi. Elektrik Kurumu’nun özelleştirileceği iddialarına "dedikodu" diyen Başbakan "Dedikoduyu seven bir toplumuz” dedi





Başbakan Faiz Sucuoğlu Ankara'da BRT yayınına katıldı, imzalanan protokole dair saptamalar yaptı, "Yapmamız gereken ev ödevlerimiz var yapacağız" dedi, içerik vermekten kaçındı.

Sucuoğlu, kamuda 13 maaş ödemeleri ve hayat pahalılığı artışının protokolde olmadığını ancak “KKTC’nin kendi mali yapısı içerisindeki duruma bağlı olduğunu” ifade etti.

Konuyla ilgili konuşan Sucuoğlu “Bu (HP artışı ve 13. Maaş) bizim kendi ekonomik durumumuz bağlı, kendimiz değerlendireceği bir mali durum olacak. Bunlar önümüzdeki süreçte bizlere bağlı, atacağımınız adımlara bağlı olacak sonuçlardır. Aralık’ın sorunda olacak bir şeyi olumlu veya olumsuz söylememiz doğru olmaz" diye konuştu.

Türkiye ile daha önce imzalanan protokollere işaret eden Başbakan “1 yıllık aralarla imzalanıyor protokoller. Şu ana kadar arzu edilen seviyede olmadı. Ertelemeler, göz ardı etmeler… Bu işi popülizmden uzak yapacağız, radikal karar almaktan çekinmeyeceğiz, herkes elini taşın altına koyacak" diye konuştu.

"DEDİKODUYU SEVEN BİR TOPUMUZ"

Elektrik Kurumu’nun özelleştirileceğine dair iddiaları reddeden Faiz Sucuoğlu bunların "dedikodu" olduğunu söyledi, “Dedikoduyu seven bir topumuz" dedi. Sucuoğlu “KIB-TEK’le ilgili söylentiler dolaşıyor. Özelleşme olacak, şöyle olacak. Böyle bir şey yok. Dedikodu seven bir toplumuz. Böyle bir şey yok. X şirket geldi de 'biz elektrik üretmek istiyoruz' dedi, yok böyle bir şey" diye konuştu.

“45 günlük bir hükümetiz. Yaklaşık 10 gündür çok yoğun mesai harcandı. Müsteşar arkadaşlarımızın yoğun çalışması ve katkısı oldu. Esas işin özü; kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC’dir. 10 sayfanın özeti budur” diyen Başbakan, Türkiye’nin de hedefinin bu olduğunu ifade etti. Heyetler arası görüşmelerde, kamu maliyesinin gelirinin artırılması ve giderin azaltılması konusunda görüş birliği olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Anlaşma ekinde birçok reform ve eklemeler var. Bunların da kısa sürede hayata geçirilmesi arzı ediliyor” dedi.

KKTC’ye 3 milyar 200 Milyon TL’ye kadar TL cinsinden hibe verildiğine dikkati çeken Sucuoğlu “Türkiye’nin gailesi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC’dir” diye konuştu.

Ankara’da bugün çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekleyen Başbakan Sucuoğlu “Yapmamız gereken ev ödevlerimiz vardır. Yapılması gereklidir. Ötelemenin bir anlamı kalmamıştır” dedi ancak bunların neler olduğunu açıklamadı. Sucuoğlu “Popülist yaklaşımla belli sorumları öteleme hakkımız yoktur. Artık kurumsal bir ilişki kurmamız lazım Türkiye ilke… Kişisel değil bireysel değil, ülkesel anlamda bu ilişkiyi kurmamız lazım. 'Para bitti verin' bu yaklaşımla olmaz" dedi. Türkiye’ye gelmekte sıkıntısı olduğu iddialarına değinen Sucuoğlu “Gelme gerekiyorsa biz geliriz. Gelme ve gitme çalışmaları devam edecek. Gerekli görülürse yine geleceğiz, bir ayağımız burada” diye konuştu

Sucuoğlu, “Bize düşen görev ne ise biz yapacağız, Türkiye de kendine düşen görevleri yapacak, burada bunu gördük. Bu protokolün takibi için Türkiye tarafından belli bir birim oluşturuldu” dedi.