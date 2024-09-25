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Hasipoğlu: "Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısı bizleri mutlu etmiştir”
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118 kişiye daha vatandaşlık

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Bakanlar Kurulu, 118 kişiye daha KKTC vatandaşlığı verdi

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118 kişiye daha vatandaşlık
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Bakanlar Kurulu, 118 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 118 kişinin KKTC vatandaşlığı onaylandı. 

İşte liste:

1. MUSTAFA GEZER

2. OZAN DİZMAN

3. UTKU ASLANHAN'IN KKTC YUTTAŞLIĞINA ALINMASI      

4. CANSU KARAAHMET,            

5. TUNCAY BAYIR,          

6. BETÜL YANMAZ,        

7. YUSUF İNCE'NİN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI           

8. HÜSEYİN İPEK,           

9. AHMET CAN TOKMAK,           

10. HÜSEYİN BULUT,       

11. SERKAN YILMAZ,       

12. GULCHEHRA SEYLIYEVA,    

13. İLYAS ERDOĞAN,      

14. FATİH YÖNDER,         

15. ZÜMRÜT EVECEN,    

16. ZEYNEP ULÜN,           

17. MARIYA GOLTSEVA, 

18. TURGAI BILEANSCHI,            

19.  NİSA GÖNÜL KALKAN,         

20. ALİ KESKİN,    

21. ANA NICHITINA,        

22. SAMİ SALOR,

23. İLAYDA ARSLAN,        

24. MERVE YILDIZ,            

25. DAVUT JORAYEV,       

26. NURANA JORAYEVA,

27. HALİL KURTOĞLU     

28. İREM NUR DOYMAZ ,             

29.  SÜHEYLA YAHŞİ

30. BEYZA DEMİRBAŞ,    

31.  HÜSEYİN SALKIM,    

32.  SELÇUK KARA,          

33. CEMİLE YILDIZ

34. ALEYNA YURTMAN, 

35. FULYA  YURTMAN,    

36. MİRZA DAĞDEVİREN,            

37. RABİA DİNÇAL,          

38. BÜŞRA SÖĞÜT,          

39. ISLAMBEK IMAMOV

40. SUZAN KAŞDAŞ,        

41. MERYEM KARATAŞ,  

42. YAŞAR GÜNGÖR,      

43. ALİ KOÇAK,    

44. HÜSEYİN GÜNDÜZ, 

45. BURAK DEMİR,           

46. İSMAİL YILDIRIÖ,       

47. GÖKÇE ÖRNEKAL,    

48. MEHMET ŞAH DOĞAN,         

49. GİRAY BABA, 

50.  YUNUS EMRE ARSLAN,       

51. YAKUP YILDIRIM,       

52. ZEKERİYA NURÇİN,  

53. KÜBRA YAYAR,            

54.  AHMET DEMİR,          

55. ABDULVAHAP AKGÜL,          

56. FİLİZ KORKMAZ ODABAŞI,   

57. SALİH TANSAL KANDEMİR, 

58. RAMAZAN SAFA,        

59. GÖKHAN KAYA,          

60. MEHMET GÜVENİR, 

61. MEHMET YEYAN,       

62. GÜLSHAN HAMEDOVA,       

63. HATİCE BAŞARIR,      

64. FATMA YOSLU,

65. HATİCE DEMİR,          

66. SILA GÜNEŞ,

67.  BİRHAN YILDIRIM,   

68.  ÖMER ALİ DEMİRKAYA,        

69.  MEHMET ALİ ŞİTİL,  

70.  ERAY ŞİTİL,    

71.  BİRSU KILIÇ, 

72. MERVE ÇİÇEK,            

73. İBRAHİM SEYFİTTİNOĞLU

74. HASAN BURSALIOĞLU

75. BUĞRA KAYLAK,        

76. RUKİYE KUZUCU

77. AYSEL GÜNİZİ

78. KAMURAN BAYHAN,

79. GÖZDE ÖĞREDİK,    

80. İŞVE BİRGÜL,

81. BUSE YILDIRIM,         

82. BAHAR CÜRE

83. TALİP CÜRE

84. ABDULLAH ÇİN,        

85.  HAVVA NUR ALAKIZ,              

86. ROZA JACİNTHA EDWİNA GÜLBAŞAR,       

87. AYŞE NİL AKGÜL,      

88. ÖZLEM YILDIZ,            

89. İPEK ARLI,       

90. BAHRİ GÖYDENİZ,    

91. RECEP TUZLUCA,     

92.  MEHMET ÇABAN,    

93. KARINA BABAKULIYEVA,      

94. MUSTAFA KIRMIZIOĞULLARI,           

95. ALİ DAYANIR,

96. BERFİN KINCAK,        

97. ÖZGE YAVUZ AYAZ,   

98. KEMAL İRİ

99. NECLA KAPLAN,        

100. SÜLEYMAN AKSU

101. DİLAN OKTA, 

102. LİAQAT HUSAIN NAJMI

103. MELİSA İLDİZ,              

104. RECEP AÇIKBAŞ

105. KEMAL KARABABA

106. RUSLAN APANASENKO

107. HALİT BAŞDAŞ,          

108. MEHMET ALİ SAPMAZ,

109. MEHMET GÖKHAN KAPLAN,            

110. AHMET KARADENİZ,

111.  BÜŞRA DURAN,        

112. SOFIA PRYKHODKO

113. AYSUN KAYA ,

114. PINAR ÇİNAR,             

115. İPEK ÇİNAR,  

116. SEMA AYTEN,

117. ZEYNEP AYTEN,         

118. SEDAT AYDIN

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