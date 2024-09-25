118 kişiye daha vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, 118 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 118 kişinin KKTC vatandaşlığı onaylandı.
İşte liste:
1. MUSTAFA GEZER
2. OZAN DİZMAN
3. UTKU ASLANHAN'IN KKTC YUTTAŞLIĞINA ALINMASI
4. CANSU KARAAHMET,
5. TUNCAY BAYIR,
6. BETÜL YANMAZ,
7. YUSUF İNCE'NİN KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMASI
8. HÜSEYİN İPEK,
9. AHMET CAN TOKMAK,
10. HÜSEYİN BULUT,
11. SERKAN YILMAZ,
12. GULCHEHRA SEYLIYEVA,
13. İLYAS ERDOĞAN,
14. FATİH YÖNDER,
15. ZÜMRÜT EVECEN,
16. ZEYNEP ULÜN,
17. MARIYA GOLTSEVA,
18. TURGAI BILEANSCHI,
19. NİSA GÖNÜL KALKAN,
20. ALİ KESKİN,
21. ANA NICHITINA,
22. SAMİ SALOR,
23. İLAYDA ARSLAN,
24. MERVE YILDIZ,
25. DAVUT JORAYEV,
26. NURANA JORAYEVA,
27. HALİL KURTOĞLU
28. İREM NUR DOYMAZ ,
29. SÜHEYLA YAHŞİ
30. BEYZA DEMİRBAŞ,
31. HÜSEYİN SALKIM,
32. SELÇUK KARA,
33. CEMİLE YILDIZ
34. ALEYNA YURTMAN,
35. FULYA YURTMAN,
36. MİRZA DAĞDEVİREN,
37. RABİA DİNÇAL,
38. BÜŞRA SÖĞÜT,
39. ISLAMBEK IMAMOV
40. SUZAN KAŞDAŞ,
41. MERYEM KARATAŞ,
42. YAŞAR GÜNGÖR,
43. ALİ KOÇAK,
44. HÜSEYİN GÜNDÜZ,
45. BURAK DEMİR,
46. İSMAİL YILDIRIÖ,
47. GÖKÇE ÖRNEKAL,
48. MEHMET ŞAH DOĞAN,
49. GİRAY BABA,
50. YUNUS EMRE ARSLAN,
51. YAKUP YILDIRIM,
52. ZEKERİYA NURÇİN,
53. KÜBRA YAYAR,
54. AHMET DEMİR,
55. ABDULVAHAP AKGÜL,
56. FİLİZ KORKMAZ ODABAŞI,
57. SALİH TANSAL KANDEMİR,
58. RAMAZAN SAFA,
59. GÖKHAN KAYA,
60. MEHMET GÜVENİR,
61. MEHMET YEYAN,
62. GÜLSHAN HAMEDOVA,
63. HATİCE BAŞARIR,
64. FATMA YOSLU,
65. HATİCE DEMİR,
66. SILA GÜNEŞ,
67. BİRHAN YILDIRIM,
68. ÖMER ALİ DEMİRKAYA,
69. MEHMET ALİ ŞİTİL,
70. ERAY ŞİTİL,
71. BİRSU KILIÇ,
72. MERVE ÇİÇEK,
73. İBRAHİM SEYFİTTİNOĞLU
74. HASAN BURSALIOĞLU
75. BUĞRA KAYLAK,
76. RUKİYE KUZUCU
77. AYSEL GÜNİZİ
78. KAMURAN BAYHAN,
79. GÖZDE ÖĞREDİK,
80. İŞVE BİRGÜL,
81. BUSE YILDIRIM,
82. BAHAR CÜRE
83. TALİP CÜRE
84. ABDULLAH ÇİN,
85. HAVVA NUR ALAKIZ,
86. ROZA JACİNTHA EDWİNA GÜLBAŞAR,
87. AYŞE NİL AKGÜL,
88. ÖZLEM YILDIZ,
89. İPEK ARLI,
90. BAHRİ GÖYDENİZ,
91. RECEP TUZLUCA,
92. MEHMET ÇABAN,
93. KARINA BABAKULIYEVA,
94. MUSTAFA KIRMIZIOĞULLARI,
95. ALİ DAYANIR,
96. BERFİN KINCAK,
97. ÖZGE YAVUZ AYAZ,
98. KEMAL İRİ
99. NECLA KAPLAN,
100. SÜLEYMAN AKSU
101. DİLAN OKTA,
102. LİAQAT HUSAIN NAJMI
103. MELİSA İLDİZ,
104. RECEP AÇIKBAŞ
105. KEMAL KARABABA
106. RUSLAN APANASENKO
107. HALİT BAŞDAŞ,
108. MEHMET ALİ SAPMAZ,
109. MEHMET GÖKHAN KAPLAN,
110. AHMET KARADENİZ,
111. BÜŞRA DURAN,
112. SOFIA PRYKHODKO
113. AYSUN KAYA ,
114. PINAR ÇİNAR,
115. İPEK ÇİNAR,
116. SEMA AYTEN,
117. ZEYNEP AYTEN,
118. SEDAT AYDIN