banner411
banner69
29 0
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
76 0
 
19 0
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
29 0
Cinayette korkunç detaylar
Cinayette korkunç detaylar
95 0
Aşı, 2021 ortasını bulacak
Aşı, 2021 ortasını bulacak
50 0
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
20 0
banner460

"1142 test sonucu, 5 pozitif vakaya rastlandı"

banner27

"1142 test sonucu, 5 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1142 olduğunu,  5  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 1 pozitif vakanın hava yolu ile  diğer 4 vakanın ise gemi yoluyla ülkeye geldiğini belirtti.  

Vakaların  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını kaydeden Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını ifade etti.  

Pilli, sağlık için kuralların önemine işaret ederek, maske kullanımı,  sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyma gerektiğini hatırlattı.  

22  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1142       

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 60.025 

Toplam Vaka Sayısı- 130 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 20      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.