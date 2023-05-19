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113 kişiye daha vatandaşlık

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Geçtiğimiz hafta 101 kişiye KKTC vatandaşlığı veren Hükümet, bu kez 113 kişiye daha yurttaşlık hakkı verdi

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113 kişiye daha vatandaşlık
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Ünal Üstel başbakanlığındaki UBP-DP-YDP hükümeti, istisnai yurttaşlıklar konusunda yeni bir rekora daha imza attı, tek oturumda 113 kişiye daha istisnai yurttaşlık hakkı verdi.
Yurttaşlıklarla ilgili 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendi kullanıldı.
İlgili madde “Yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zorunlu görülenler” olarak yer alıyor.
Hükümet geçtiğimiz hafta da yine tek oturumda 101 kişiye vatandaşlık hakkı vermişti.
Bu kapsamda, Üstel Hükümeti, göreve geldiği günden itibaren ‘en az’ 607 kişiye Bakanlar Kurulu kararıyla istisnai vatandaşlık vermiş oldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ya da evlilik yoluyla alınan yurttaşlıklara ilişkin İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 6 Ocak tarihinde yaptığı açıklamasında 3 bin 150 kişiye yurttaşlık verdiklerini söylemişti.
 
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