112 Acil Servis numarası devre dışı kaldı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre telefon hatlarından kaynaklı bir sorun nedeni ile 112 Acil servisi'ne ulaşılamıyor.
Bakanlık 112’yi arar ve ulaşamazsanız aşağıdaki numaralardan 112 Acil Servisi'nin aranabileceğini duyurdu.
0533 8870310
0533 8267012
0533 8822168
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