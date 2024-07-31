11 yıllık çevre felaketi!

Dikmen Çöplüğü’nde yaşanan dram sonrası 11 yıl önce Avrupa Birliği projesiyle yeniden organize edilen Güngör Çöplüğü, hâlâ insanlarımızı adeta nefessiz bırakıyor, zehirliyor. Çöplük alanın geldiği nokta, çevre duyarlılığı açısından ülkenin iflasını gösteriyor

Katı atık bertaraf tesisi olarak 2013 yılında inşa edilen Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi yaklaşık 11 yıldır çevre felaketine neden oluyor.Ülkenin tek katı atık düzenli depolama alanı olan bu çöplük, 11 yıllık süreçte onlarca kez yandı.Tüm ülkenin çöpünün ayrıştırılmadan toplandığı bu yerde çıkan yangınlar haftalarca sürdü…30 yılda dolması öngörülen çöplük, 11 yılda kapasitesinin üzerine çıktı.Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’nde düzenli aralıklarla yanan çöplükten yayılan kara duman, bölgede nefes almayı neredeyse imkansız hale getirdi.Uzmanlar, Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’nin vahşi atık deposu haline çevrilmesinden dolayı bölgede sürekli yangınlar çıktığını ifade ederek katı atık yönetimi konusunda ülkemizin sınıfta kaldığını vurguluyor.EBEDİ: ZEHİRLENİYORUZ, ZEHİRLİYORLAR AMA UMURSAMIYORUZLefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi, çöp depolama alanında sürekli çıkan yangınların halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek “Zehirleniyoruz… ama umursamıyoruz” dedi.“Yıllar önce adanın kuzeyinde yaşanan çöp depolama alanları ile ilgili yapılan fizibilite çalışmaları sonrasında bir servet harcanarak inşa edilen Güngör Çöp Depolama Alanı sorunların çözümü olarak görülmüştü ancak eksik kalan yasal düzenlemeler, kontrolsüz artan nüfus ile birlikte kapasitesi öngörülen zamandan önce doldu” diyen Ebedi, yıllardır tamamlanamayan ihale süreçleri ile birlikte kaosa dönüşen Güngör sorununun aslında tüm ülkeyi etkilediğini söyledi.Ebedi, Güngör’deki yaşanan yangınların sadece o bölgeyi değil herkesin sağlığını bire bir etkilediğini ifade etti.Güngör’ün sadece merkezi büyük yerleşim yerlerinin değil tüm adanın sorunu olduğuna işaret eden Ebedi, “Bu alan inşa edilirken 28 (günümüzde yasa değişikliği ile 18) belediyenin mevcut çöp depolama alanlarının kapatılarak merkezi bir alanda yaşanan sorunlara çözüm bulunması hedeflenmekteydi. Peki ne oldu? Kapasitesi öngörülenin yarı zamanında doldu, işletilemedi ve bugün her işimiz gibi masada komada bir hasta olarak fişinin çekilmesini bekliyor” dedi.Sorunun gün geçtikçe büyüdüğünü, ama kimsenin umursamadığını işaret eden Münevver Ebedi, “Yakın zamanda yandıklarını bildiğimiz ve halk olarak etkilendiğimiz Alayköy, Mehmetçik, Yenierenköy, Lefke, Güzelyurt (Mevlevi), Ulukışla ve neredeyse hiç sönmeyen Güngör çöp depolama alanlarının halk sağlığını olumsuz olarak etkilemesine kimsenin hakkı yoktur” dedi.Ebedi sözlerini şöyle sürdürdü:“Merkezi Hükümetin üzerine düşeni yapması ve Güngör’de yaşanan sorunları bir an önce çözmesi gerekmektedir. Veya kronikleşen bu sorunu çözemeyecekse yerel yönetimlere farklı yöntemlerle çöp depolama alanlarındaki hacimim küçültecek, yangınların çıkmasını önleyecek destekler ve yetkiler verilmelidir. Vahşi depolama alanlarının çoğu ömürlerini tüketme noktasına geliyor. Organik atıkların, ekonomik değeri olan atıkların (moloz, cam, plastik vb) ve yeşil atıkların ayrıştırılarak yeniden ekonomiye geri kazandırılması ve atık miktarının minimum seviyeye getirebileceğimiz yeni sistemleri tartışmamız gerekmektedir.”