11 yerel vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1560 olduğunu, 11’i yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, ülkemize geldiğini, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 17 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1560

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: Yok

Yerel Vaka Sayısı: 11

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 366.793

Toplam Vaka Sayısı: 1907

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1657

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 239

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 182

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

