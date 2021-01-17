banner583
banner590
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
11 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
14 0
 
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
30 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
25 0
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
71 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
112 0
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
129 0
banner529
banner570

11 yerel vaka daha

banner476

11 yerel vaka daha
banner601
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1560 olduğunu, 11’i yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, ülkemize geldiğini, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 17 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1560
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: Yok
Yerel Vaka Sayısı: 11
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 366.793
Toplam Vaka Sayısı: 1907
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1657
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 239
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 182
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.