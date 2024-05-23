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11 bin 842 Rum malı ipotekli

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Kıbrıslı Rumların, KKTC’de bulunan eski taşınmazlarından 11 bin 842’sinin, borçlar ve çeşitli sebeplerden ötürü bankalar ve devlet tarafından ipotek edildikleri öğrenildi

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11 bin 842 Rum malı ipotekli
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Kıbrıslı Rumların KKTC’de bulunan eski taşınmazlarından 11 bin 842’sinin, borçlar ve çeşitli sebeplerden ötürü ipotek altında olduğu bildirildi.
Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rumların, KKTC’de bulunan eski taşınmazlarından 11 bin 842’sinin, bankalar ve devlet tarafından ipotek edildiklerini yazdı.
Gazete, Rum göçmenlerin KKTC’deki eski taşınmazlarından 8 bin 93’ünün alacaklılar tarafından mahkeme kararlarıyla, 2 bin 160’ının bankalar tarafından, 747'sinin Kıbrıs Varlık Yönetimi Şirketi ve 842’sinin ise vergi ve diğer borçlar sebebiyle Rum hükümeti tarafından ipotek altına alındıklarını aktardı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu, bu durumun Rum göçmenlere baskı unsuru olarak kullanılabileceğini ve kabul edilemez olduğunu belirterek konuyu meclise taşıyacağını ifade etti.
 
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