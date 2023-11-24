11 ayda 831 kadın şiddet mağduru

Kadına şiddette ürkütücü tablo: Ülkede 1 Ocak-21 Kasım tarihleri arasında PGM’ye bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubelerine; 1’i cinayet, 423’ü fiziksel şiddet, 181’i sözlü şiddet, 17’si cinsel şiddet ve 209’u diğer konular olmak üzere toplam 831 şikayet yapıldı

Polis Genel Müdürlüğü, yıl içerisinde Kadına Karşı Şiddete Müdahale şubelerine yapılan şikayet ve başvuru rakamlarını paylaştı.

Polis, 1 Ocak-21 Kasım tarihleri arasında kadına yönelik şiddet kapsamında 1 cinayet, 423 fiziksel şiddet, 181 sözlü şiddet, 17 cinsel şiddet ve 209 diğer konular olmak üzere toplam 831 şikayet ve başvuru yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, 2023 yılı içerisinde, Polis Genel Müdürlüğü'ne yapılan kadına yönelik şiddet konularındaki tüm şikayet ile başvuruların anında değerlendirilerek hassasiyetle soruşturulduğu ve gerekli yasal işlemlerin süratle yapıldığı kaydedildi.

Kadına yönelik şiddet suçlarıyla daha etkin mücadele etmek ve daha hızlı hizmet sunabilmek adına 2018’de Lefkoşa Polis Müdürlüğünde hayata geçirilen “Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi”nin 2021’de Polis Genel Müdürlüğü ve tüm İlçe Polis Müdürlüklerinde de faaliyete geçirildiği hatırlatılan açıklamada, kadınların her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Polis Genel Müdürlüğü olarak, kadına yönelik şiddet konularındaki suçlara karşı sürdürdüğümüz mücadelemiz sıfır tolerans ilkesiyle aynı hassasiyetle devam edecek olup, polise yansıyan şikayetlerin yasalar çerçevesinde değerlendirilerek gerekli yasal işleme gidileceğinden kimsenin şüphesi olmasın” denildi.

