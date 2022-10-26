11 aday için hükümet ortakları arasında pazarlıklar sürüyor

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlere 18 belediye gidileceğini hatırlatarak, "Kasım ayı başı itibarıyla 18 adayımızı belirlemek istiyoruz" açıklamasında bulundu



Anayasa Mahkemesi'nin seçimlere 18 belediye ile gidilmesi yönündeki kararının ardından gözler adaylara çevrildi. 25 Aralık'taki yerel seçimlere tam iki ay kala Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümet ortakları ile kıyasıya bir pazarlığa tutuştu.

11 Ekim'deki yıl dönümü resepsiyonunda 6 adayını açıklayan ve Girne'de de bağımsız adaya destek kararını duyuran UBP, kalan 11 belediye başkan adayını bu ay bitmeden belirlemek istiyor. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun, "Yolun açık olsun" diyerek Lefkoşa için adaylığını selamladığı Sadık Gardiyanoğlu için ise resmi açıklama henüz yapılmadı.

BRT’de "17. Saat" programına katılarak yerel seçimlerle ilgili soruları yanıtlayan Hasipoğlu, “Bu ay içinde hedefimiz ay bitmeden tüm adaylarımızı açıklamaktır. Çünkü artık çok da bir zaman kalmadı. Kasım ayı başı itibarı ile biz 18 adayımızı belirlemek istiyoruz.” dedi. Hükümetin yerel seçimlerde ortak aday çıkarma konusunda gelinen aşamanın ne olduğuna ilişkin bir soruya da Hasipoğlu, “Hükümet ortaklarının ortak aday çıkarma çalışmaları devam ediyor. Bazı bölgelerde koalisyon ortaklığı işbirliğine girilecektir. Bu nettir. Kesindir. Ama tam nihayete ermedi. Bu çalışmalar devam ediyor.” dedi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR...

UBP'nin biri bağımsız 7 belediye başkan adayını açıklaması ile geri kalan 11 bölgedeki belediye başkanlığı için koalisyon ortaklarının bağımsız bir adayı da destekleyebileceğini söyleyen Hasipoğlu, “Koalisyon ortaklarımız da aday çıkarabilir. Bu konuda Genel Başkanımızın, Başbakanımızın görüşmeleri devam ediyor.” dedi. Oğuzhan Hasipoğlu, yetkili kurullarının bu hafta içerisinde toplanarak çalışmalarını netleştireceğini ifade etti. Hasipoğlu, “Parti yetki kurullarımız, MYK toplayıp, grubumuzu toplayıp en son olarak da Parti Meclisini toplayıp bu hafta içinde bütün bu toplantıları gerçekleştirdikten sonra da diğer büyük aday tanıtım şölenimiz de belli olacak.” dedi.

4 BÖLGEDE BİRDEN FAZLA ADAY VAR...

Lapta, Güney Mesarya, Kuzey Mesarya ve Dipkarpaz’da birden fazla aday adayları olduğuna da işaret eden Oğuzhan Hasipoğlu, “Hedefimiz her bölgeden tek adayın çıkması ve kazanacak aday olmasıdır. Sloganımız tek aday ve kazanacak adaydır. Burada artık yetkili organlarımız adayı belirledikten sonra UBP’den başka aday çıkması mümkün değil. Başka adayın da bağımsız çıkması partimiz tarafından tasvip edilmeyecektir.” dedi.



