101 milyon TL bankada unutuldu

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, 1992-2011 hesap yıllarını kapsayan dönemde müşterilerin hesaplarında “unuttukları” paraların toplamı 101 milyon 376 bin 067 TL’yi buldu



Merkez Bankası’nın verileri 1992-2011 hesap yıllarında bankalarda bir servetin unutulduğunu gösteriyor

2021 yılına kadar 30,5 milyon olan miktar, 2022’de 101 milyonu aştı

Sadece bir bankada 2,4 milyon dolarlık unutulmuş hesap çıktı

30 MİLYON 101 MİLYONA UÇTU…

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, 1992-2011 hesap yıllarını kapsayan dönemde müşterilerin hesaplarında “unuttukları” paraların toplamı 101 milyon 376 bin 067 TL’yi buldu. 1992 ile 2010 yıllarını kapsayan ve 2003-2021 yılları arasında Resmi Gazete’de ilan edilerek sahipleri aranan 5 bin 682 hesapta 30 milyon 513 bin 621 TL, 10 Ekim 2022’de yayımlanan 2011 yılına ait hesaplardaki 70 milyon 862 bin 446 TL ile 101.3 milyon TL’yi aştı. Hesap sayısı da 6 bin 209’a yükseldi. Son açıklanan listedeki yüksek rakam, döviz hesaplarının fazlalığı ve TL’nin ağır değer kaybından kaynaklanıyor.

TEK BANKADAKİ 2.4 MİLYON DOLAR…

10 Ekim tarihli 235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan son resmi verilere göre; 15 bankada 234 kişiye ait 1 milyon 033 bin 983 TL; 138 kişiye ait 967 bin 926 Euro (17 milyon 824 bin 268 TL); 14 farklı bankada 52 kişiye ait 245 bin 536 Sterlin (5 milyon 169 bin 239 TL); 12 bankada 68 kişiye ait 2 milyon 515 bin 276 Dolarla (46 milyon 834 bin 956 TL) ilgili 10 yıldır işlem yapılmadı. Sadece bir bankanın (Kıbrıs Kapital Bank) yaptığı bildirime göre yabancı uyruklu 31 kişiye ait 2 milyon 424 bin 775 dolar 2022 yılı rakamlarını şişirdi.

1 YIL İÇİNDE ARANABİLİR…

62/2017 Sayılı KKTC Bankacılık Yasası’nın 36.(1) (C) maddesine göre 10 yıllık sürede aranmayıp zaman aşımına uğramış ve bankalar tarafından, KKTC Merkez Bankası’na gönderilen (Çoğunluğu 2011 yılına ait- bazı bankaların daha önceki yıllara ait hesaplarını da kapsıyor) mevduat listesindeki 527 kişi Ekim 2022’ye kadar bankalarına başvurması halinde parasını alabilecek. Yasa gereği hak sahipleri; listelerin Resmi Gazete ilanından itibaren bir yıl içerisinde Merkez Bankası’na müracaat etmeleri halinde mevduat hesaplarındaki paralarını alabiliyor. Belirlenen süre içerisinde de aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrediliyor.

2011’in (2022) unutulan hesapları:

1 milyon 033 bin 983 TL

967 bin 926 Euro

245 bin 536 Sterlin

2 milyon 515 bin 276 Dolar





