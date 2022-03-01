100 TL üzeri borcu olanın elektriği kesilecek

KIB-TEK’te bugünden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni uygulamaya göre; 100 TL üzeri elektrik borcu olan tüketicilerin elektriği kesilecek





Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(KIB-TEK), tüketiciler için belirlediği elektrik kesme limitini 470 TL’den 100 TL’ye düşürdü.

1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni uygulamaya göre; 100 TL üzeri elektrik borcu olan tüketicilerin elektriği kesilecek.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, yeni uygulamanın Nisan faturalarında işlem göreceğini söyledi.

Erdoğan, “Geçmiş yıllarda depozito miktarı kadar kullanım izni veriliyordu. 2 ay süre olduğu için depozito üzerinde giderdi. Ödememek için de evi terk ediyordu. Bunları da kurum ödüyordu, borç kuruma kalıyordu” dedi.

