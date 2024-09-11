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“100 öğretmen eksiltiliyor”

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KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı’nın gerçek ihtiyaç olan 230 civarı öğretmen kadrosunu önce 187’ye, şimdi de 133’e düşürerek binlerce ders saatinin boş geçecek olmasını umursamadığını belirtti

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“100 öğretmen eksiltiliyor”
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl, öğretmen kadrolarını 100 civarında eksilterek eğitim-öğretime başlamayı hedeflediğini ileri sürdü.

“Öğretmenden tasarruf olmaz.” diyen Eylem, Eğitim Bakanlığı’nın gerçek ihtiyaç olan 230 civarı öğretmen kadrosunu önce 187’ye, şimdi de 133’e düşürerek binlerce ders saatinin boş geçecek olmasını umursamadığını savundu.

Eylem yazılı açıklamasında, Bakanlığın hiç ihtiyaç olmadığı halde bazı branşlarda münhal ilan ettiğini de iddia etti. 

Eylem, “ihtiyaç olan 210 bölüm şefi, 58 atölye şefi, 47 teknik öğretim görevlisi kadrolarını ısrarla açmayıp, atama yapmaktan kaçınan Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin yasal haklarını değiştirip iş yüklerini arttırmaya devam ediyor. Siyaset, partizanlık, torpil ve atanacak öğretmenlerimiz arasında adaletsiz ve haksız yaklaşım sürdürülüyor.” dedi.

9 farklı branşta toplam 47 öğretmenin görevlendirme ile Türkiye'den geldiğini ifade eden Eylem, “İhtiyaç kadar atama yapmayıp bu öğretmenlerin okullara görevlendirilmesi ve yine atanacak gençlerimizin işsiz kalması, haklarının gasp edilmesi mi hedeflenmektedir? Eksik kadroların yine geçicilerle doldurulması mı planlanmaktadır?” diye sordu.

Eylem, hükümetin ve Eğitim Bakanlığı’nın göz göre göre gençlere ve çocuklara bir kez daha reva gördüğünü iddia ettiği bu haksızlığın kabul edilebilir olmadığını da belirtti. 

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