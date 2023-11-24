“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”

CTP, “reçete yolsuzluğu” adlı sürecin hastalar için tam bir kabusa dönüştüğünü, 100 binin üzerinde sigortalı hastanın ortada bırakıldığını, hesaplarına el konan ve teminatla serbest bırakılan eczacıların da iflasın eşiğine geldiğini vurguladı

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 13 Eylül tarihi itibarıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nde başlayan ve polis soruşturmalarıyla devam eden “reçete yolsuzluğu” adlı sürecin, hastalar için “tam bir kabusa dönüşmüş durumda” olduğunu belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, birçok kronik, dar gelirli veya yatağa bağımlı hastanın evlerinde “çaresizce” bu soruşturmaların bitmesini beklediğini, bu kesimlerin kamu hastanelerinde “çoğu zaman olmayan ilaçlara ulaşmaya” çalıştığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sistemi yeniden kurmak ve hasta mağduriyetini gidermek için “tam bir çaresizlik” içerisinde olduğunu savunan CTP, Sağlık Bakanı'nın da “ilk günden beridir suskunluğunu korumaya devam ettiğini” ileri sürdü.

13 Eylül tarihinden itibaren 48 eczacının ve 16 hekimin tutuklandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tutuklanan hekim ve eczacıların mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu. Sağlık camiası gerek sosyal, gerekse psikolojik anlamda ciddi bir travmayla boğuşurken bir yandan da hesaplarına el konan ancak teminatla serbest bırakılan eczacılar iflasın eşiğine geldi. İlaç tedarik zinciri tam bir kaosa dönüştü. 100 binin üzerinde sigortalı hasta ortada bırakıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kamu hastanelerinde yazılan reçetelerin 1 Kasım itibarıyla Sosyal Sigortalara açılacağını söylemesine rağmen sistem halen kurulamadı” .

Açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Bu beceriksizliğin, kaosun ve umursamazlığın tek mağduru hastalardır. İlaca erişemeyen hastaların tedavilerinde ciddi aksamalar yaşanmakta, belki de hasta kayıpları olmaktadır. 100 binin üzerinde sigortalı ve sigorta emeklisi hasta zor durumdadır. Gerekli soruşturmalar elbette ki yapılacaktır ancak Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ülkeyi yönettiğini iddia edenlere çağrı yapıyoruz; bu konuyu bir an önce çözün.”

