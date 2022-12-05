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“10 yılda yapılmayanı bir yılda yapacağım”

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UBP’nin LTB Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, LTB Başkanı olması halinde ilk bir yılda 10 yılda yapılanın üç katı kadar yeşil alanı Lefkoşalı’ya sunacağını vurguladı

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“10 yılda yapılmayanı bir yılda yapacağım”

 
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, LTB Başkanı olması halinde on yıldır Lefkoşa’ya yapılamayanların kısa süre içerisinde tamamlanacağını kaydetti; gerek AB gerekse TC yetkilileri ile görüşmeler yaptığını belirtti.
Gardiyanoğlu yazılı açıklama yaparak, belediyenin son on yıllık çalışmalarını, projelerdeki eksik ve hatalı yerleri bugün açıklayacağını da ifade etti.
“İlk bir yılda sizin on yılda yaptığınızın üç katı kadar yeşil alanı Lefkoşalı ’ya sunacağım. On yılda Haspolat’ta bir metre kaldırım yapmayanlara ilk iki yılda Haspolat’ın tüm yol ve kaldırımlarının tamamlanabileceğini göstereceğim” diyen  Gardiyanoğlu Lefkoşa İmar Planı’nı da revize ederek hem gençlerin daha uyguna ev almalarını sağlayacaklarını hem de inşaat ruhsat gelirleri ile belediye gelirlerinin arttırılacağını belirtti.
Diğer adayların da kaynak arayışı içinde olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, adaylığını açıklamadan önce AB ve TC’deki yetkili isimlerle projeler ve kaynaklar hakkında görüştüğünü kaydetti.
Gardiyanoğlu, “Tabanımın en büyük isteği beni Belediye Başkanı olarak görmekti. Ailem, yönetim ve örgütlerimle hareket eden bir kişiyim bu yola çıktığımızda adaylığımı açıklamak için beş gün istedim. Hem AB fonlarından yetkili olan kişilerin bazıları ile görüşme yaptım hem TC’den yetkililerle görüşme yaptım. Belediyemizin son on yılda hangi kapsamda hangi içerikte nasıl proje sunduklarını biliyorum. Hangi projelerin eksik ve hatalı sunumundan dolayı kaynak alınamadığını da biliyorum. Bunları kalem kalem Lefkoşa ne kadar kaybetti anlatacağım” dedi.
 
 
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