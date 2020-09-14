10'u temaslı 14 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 genel durumu özetle şöyle:

“Yapılan Toplam Test Sayısı- 144.429

Toplam Vaka Sayısı- 607

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 335

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 57

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 211

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok.”