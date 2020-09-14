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10'u temaslı 14 yeni vaka

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10'u temaslı 14 yeni vaka

 Sağlık Bakanı  Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2149 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

Sağlık Bakanlığından yapılan  açıklamaya göre, Covid-19 genel durumu  özetle şöyle:

“Yapılan Toplam Test Sayısı- 144.429
Toplam Vaka Sayısı- 607
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 335
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 57
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 211
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok.”

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