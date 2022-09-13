10 sendikacıya dava

Aralarında KTAMS Başkanı Bengihan ile Kamu Sen Başkanı Atan’ın da bulunduğu 10 sendikacı, KHK Başkanı Köseoğlu’nun şikayeti üzerine polis tarafından göz altına alındı, ardından serbest bırakıldı

Kamu Hizmetleri Komisyonu’nda yaşanan gerginlik poliste bitti. Sendikalar, KHK’nın sınav ve mülakatlarda şeffaf bir tutum sergilemediği gerekçesiyle, KHK mülakat odasına baskın yaptıKTAMS ve Kamu-Sen, mülakatlarda sendikaların dışlandığı gerekçesi ile Kamu Hizmeti Komisyonu'nda dün şok eylem yaptı.KTAMS ve Kamu-Sen yöneticileri mülakatlarda sendikalarla paylaşılan kriter puanları gibi bazı bilgilerin kaldırıldığını ve kendilerine verilmediğini belirterek, “15 yıllık uygulama bir anda kaldırıldı” diye tepki gösterdi.Sendikacılar 17 yıldır bütün mülakatlara, sınava giren adayların bilgi ve kriter puanlarının sendikaya verildiğini ama bu sene “böyle uygun görüldü” denilerek bu belgelerin gizlendiğini dile getirdi.Sendika üyeleri dün yapılacak gardiyanlık mülakatı öncesinde mülakatların yapılacağı "komisyon odasına” girerek bu durumu protesto etti.Komisyon odasında bulunan sendikacılar, Kamu Hizmeti Komisyonu görevlileri tarafından içeriye kilitlendi, çok sayıda polis de binaya geldi.Komisyon Odası’na giren sendikacılar, KHK Başkanı Ömer Köseoğlu’nun şikayeti üzerine polis tarafından göz altına alındı.Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne götürülen ve aralarında KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile Kamu Sen Başkanı Metin Atan’ın da olduğu sendika temsilcileri, kendilerine dava okunduktan sonra serbest bırakıldı.Serbest bırakılmalarının ardından basına açıklama yapan her iki sendika başkanı yaşananlara tepki gösterdi, “Utanacak bir şey yapmadık” dedi.Kamu Hizmeti Komisyonu’nca (KHK) yapılan mülakatlarda adayların kriter puanları, bilgi ve belgelerinin kendilerine verilmediği gerekçesiyle Komisyon odasına giren ve KHK Başkanı Ömer Köseoğlu’nun şikayeti üzerine gözaltına alınan 10 sendikacı ile ilgili polisten açıklama geldi.Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KHK Başkanı Ömer Köseoğlu’nun şikayeti üzerine toplamda 10 sendikacı “Lefkoşa Polis Müdürlüğü”ne davet edildi.Polis, 10 sendikacı hakkında ‘Mülke Tecavüz ve Genel Rahatsızlık’ suçlarından dava okunduğunu bildirdi.Polisten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından, 12.09.2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, gerçekleştirilecek olan gardiyan alımları ile ilgili mülakat yapılacağı sırada, mülakat konusunda görüş farklılığı olan iki sendika başkanı, yedi sendika üyesi ve bir sendikanın yetkili avukatı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı hizmet binasına müsaade olmaksızın girerek, yapılacak mülakatı hukuksuz olarak engellemişlerdir.Bunun üzerine Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı, polisi arayarak çalışmaların devamının temini için düzeni sağlamak adına polisten yardım istemiştir. Polis gelinceye kadar işgali sürdüren söz konusu şahıslar, polisin olay yerine intikali sonrası Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne davet edilmişlerdir.Şikayet ve fiillerine uygun olarak “Mülke Tecavüz ve Genel Rahatsızlık” suçlarından dolayı kendilerine dava okunduktan sonra, söz konusu on şahıs serbest bırakılmıştır.”