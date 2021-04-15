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10 kamyon atık Gönyeli’de değildi

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Çevre Dairesi’nin ‘Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde 10 kamyon atık bertaraf edildi’ başlıklı açıklamasında bilgi yanlışı olduğu ve söz konusu atıkların Gönyeli Belediyesi sınırları dışında yer aldığı ortaya çıktı

10 kamyon atık Gönyeli’de değildi
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Gönyeli Belediyesi, her ay 4 bin ton kentsel atık toplayarak, temizlik çalışmalarını yüksek standartlı kent vizyonunun odağında gördüğünü açıkladı.
Çevre Koruma Dairesi’nin önceki gün yaptığı “yapılan şikayet üzerine Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde boş araziye dökülen atıklar kaldırıldı” yönündeki basın bildirisinde bilgi yanlışı olduğunu açıklayan Gönyeli Belediyesi, “Söz konusu arazi Gönyeli sınırlarında değildir. Bu mesele, kurumlar arasında eşgüdüm ve iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hepimize göstermiştir” görüşüne yer verildi.
“Tüm kurumlarımızın ortak gailesi insanımızın hayat kalitesini yukarıya çekmek olmalıdır” denen Gönyeli Belediyesi, Çevre Dairesi dahil ülkenin tüm birimleriyle yakın işbirliğine hazır olduklarına dikkat çekti.  
Açıklamada şu görüşlere yer verildi:  
“Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin çevre duyarlılığı, bu yönde yaptığı çalışmalar ve çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımları son derece önemlidir. Çevre Dairesi’nin bir şikayet üzerine Güngör Düzenli Depolama Tesisi’ne götürerek bertaraf ettiğini duyurduğu 10 kamyon atık iddia edildiği gibi Gönyeli hudutlarına dahil değildir. Bu düzeltme ihtiyacımızın kaynağı yerinden yönetim ilkesine yönelik hassasiyetimizdir. Ayrıca bu bilgi yanlışından kaynaklanan açıklama da göstermiştir ki ülkemizde kurumlar arasında eşgüdüm ve iletişim son derece önemlidir. Gönyeli’nin ülkenin en temiz kenti olduğu iddiasıyla sürdürdüğümüz çalışmalarda, tüm kurumlarımızla işbirliğinden mutluluk duyacağımızı özellikle belirtmek isteriz.”
Gönyeli Belediyesi, 03 Mayıs tarihinde her yıl olduğu gibi kentin kapsamlı bakımına yönelik çalışmaların da başlayacağını duyurarak, ihalesi sonuçlanan süreçle ilgili detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtildi.
 
 
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