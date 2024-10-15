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LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
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10 iş yerine ceza

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LTB ekiplerinin 1-8 Ekim tarihlerinde yaptığı denetimlerde 10 iş yerine 483 bin 744 TL ceza kesildi, 424 gıda ürünü de müsadere edildi, 16 iş yerine ihbar verildi

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10 iş yerine ceza
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekiplerini gıda ile ilişkili yerlerini kapsayan 1-8 Ekim tarihleri arasındaki denetimlerinde 10 iş yerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı Belediyeler Yasası gereği 483 bin 744 TL para cezası kesildi, üç işyerinden 424 adet (10 birim) gıda ürünü müsadere edildi. 

Denetimler kapsamında ayrıca Vergi Dairesi ile iş birliği içinde üç gıda deposu nitelikli iş yerinin imha işlemleri gerçekleştirildi. 16 iş yerine ise izin ve sağlık karnesi yenilemesi için ihbar yazıldı.

LTB Halk Sağlığı ekiplerinin rutin ve gece yaptığı denetimlerinde ise toplam 98 işyeri denetlendi.

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