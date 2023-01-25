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10 gün daha ilaç yok

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Bazı ecza depolarının ülkeye ilaç getirmek için onay aldığı ancak ilaçların gelmesi için yaklaşık 10 günlük bir süreye ihtiyaç olduğu açıklandı

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10 gün daha ilaç yok
Mecliste konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bazı ecza depolarının ülkeye ilaç getirmek için onay aldığını, ancak ilaçların gelmesi için yaklaşık 10 günlük bir süreye ihtiyaç olduğunu kaydetti.
TC depolarında olan ilaçların ülkeye getirilebileceğini anlatan Altuğra, miktarın da depolardaki ürün miktarıyla ilişkili olduğunu söyledi.  
“Üretmezsek yok oluruz” diyen Altuğra, ülkede ilaç üreten fabrikaların kurulmasının hayati olduğunu vurguladı.
Ücretsiz ve güvenli aşılama sistemine işaret eden Altuğra, soğuk zincirin kırılmaması ve aşı takibinin önemine vurgu yaptı.
Bakan İzlem Gürçağ Altuğra, ekonomik krize işaret ederek, aşıların ücretsiz şekilde, özel aşı odalarında yapıldığını belirtti.
Ebeveynlerin aşıyı hastane ya da sağlık ocağından alarak kliniğe götürürken soğuk zinciri kırıp kırmadığının bilinemeyeceğini söyleyen Altuğra, yeni sistemde bunun da göz önüne alındığını dile getirdi.
Aşı takip sistemine özel klinik ve özel hastanelerin de katılabileceğini anlatan Altuğra, bu öneriyi dikkate alacaklarını söyledi.
 
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