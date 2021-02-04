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10 gün boyunca tam kapanma

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10 gün boyunca tam kapanma
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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları dışında tam sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.
Saner, tüm izinlerin iptal edildiğini, marketlerin sabah 08.0-17.00 arası açık olacağını, bankaların ise yarından sonra 5 gün  boyunca kapalı olacağını açıkladı.
Kararlar şöyle:
-- 05 Şubat saat 20:00'den itibaren 15 Şubat'a kadar Tam Sokağa Çıkma yasağı uygulanıyor
-- İlçeler arasındaki tüm giriş çıkışlar kapatılmıştır
-- Cumartesi ve Pazar günleri nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacak
-- İlçe Emniyet Kurulu tarafından verilen tüm izinler iptal
-İlçeler arasında tüm geçişler kapalı olacak.
-Pazar günleri eczaneler dışında tüm yerlerde kapanma olacak.
-Tüm bankaların 8 -12 Şubat arası tatil ilan edilmiştir. Çekler işlem görmeyecektir.
-150 bin PCR testi ve 3 ayrı test cihazı alınması kararlaştırıldı.
-Aşılama çalışmaları ve PCR çalışmaları tüm ülkede Sağlık Bakanlığı kontrolünde yapılacak.
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