10 binden fazla işsiz

Ülkedeki toplam işsiz sayısı 10 bin 646 kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı da KKTC genelinde yüzde 7,8 olarak açıklandı. En yüksek işsizlik oranı %12.5 ile Güzelyurt’ta oldu





KKTC Başbakanlığına bağlı İstatistik Kurumu 2021 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarını yayımlarken, 2021 yılı işsizlik oranını %7.8 düzeyinde açıkladı. Bu rakam 10 bin 646 kişiye denk geliyor.

KKTC genelinde işsizlik oranı erkeklerde %6, kadınlarda ise %11 olarak hesaplandı. En yüksek işsizlik oranı %12.5 ile Güzelyurt’ta, en düşük işsizlik oranı ise %5,2 ile Lefke’de gerçekleşti. 15-24 yaş gurubundaki genç nüfusun işsizlik oranı ise %21,4 olarak hesaplandı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI, %43.8

İstatistik Kurumu’nun yayınladığı 2021 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 311 bin 479 olarak belirlenen 15 yaş ve üzeri kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun işgücüne katılma oranı, KKTC genelinde %43.8 olarak hesaplandı.

İşgücüne katılma oranı Lefkoşa’da %39, Gazimağusa’da %45, Girne’de %48, Güzelyurt’ta %42.5, İskele’de %51.6 ve Lefke’de %35.3 oldu. Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun % 56.2’sini ise işgücüne dahil olmayanlar oluşturuyor.

Anket sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun % 56,2’sini (175 bin 094 kişi) işgücüne dahil olmayanlar oluşturuyor. İşgücüne dahil olmayanlar içinde en büyük paya %37.5 (65 bin 610) ile eğitimine devam edenler sahipken bunu, %22.3 ile emekliler (39 bin 023), %19 ile ev kadınları (33 bin 250) ve %8.4 ile çalışamaz halde olanlar (14 bin 626) takip ediyor.

1,383 KİŞİ GÜNEY’DE ÇALIŞIYOR

2021 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, ülkedeki toplam istihdam 125 bin 739 kişi olarak gerçekleşirken, bu oran kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun %40.4’üne denk geliyor.

Ankette ayrıca, istihdam edilenlerin %1.1’inin Güney Kıbrıs’ta çalıştığı belirtildi. 1,383 kişiye karşılık gelen bu oranın özellikle 2022 başından bugüne daha da arttığı biliniyor.

Verilere göre istihdam oranı %48.4 ile en yüksek İskele’de, %33.5 ile en düşük Lefke’de gerçekleşti. 2021’de istihdam edilenlerin, %34.9’unu kadınlar, %65.1’ini ise erkekler oluşturdu.

İstihdam edilen kadınların %90.8’i, erkeklerin ise %71.4’ü hizmetler sektöründe yer alırken, kadınların %84.4’ü, erkeklerin de %78.8’i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli olarak çalışıyor.

Kadınların %13.1’i, erkeklerin de %20.8’i kendi hesabına ve işveren olarak çalışma yaşamında yer alırken; kadınların %2.2’si, erkeklerin ise %0.3’ü ücretsiz aile işçisi konumunda bulunuyor.

KAMUDA 35 BİN 712 KİŞİ VAR

2021 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre KKTC’de kamu sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 35 bin 712 kişi. Bu rakam, toplam istihdam içinde kamunun %28.4 paya sahip olduğu anlamına geliyor.

Hanehalkı işgücü araştırması, iktisadi faaliyetlerin kodlamasında “Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE)” Revize 2 kullanılırken, anket sonuçlarına göre, istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelendi.

Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı %3.6 sanayi sektörünün payı %8.7 inşaat sektörünün payı %9.6 ve hizmetler sektörünün payı da %78.2 oranında saptandı. KKTC genelinde 4 bin 478 kişi tarım sektöründe istihdam edilirken, bunların %12.2’sini (545 kişi) ücretsiz aile işçileri oluşturuyor

Anket sonuçlarına göre; istihdam edilenlerin %6’sı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı değil. Geriye kalanların %87.4’ü Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, %5.6’sı Emekli Fonu’na, %1’i de diğer Sosyal Güvenlik kurumlarına kayıtlı olarak çalışıyor.

İSTİHDAM EDİLENLERİN EĞİTİM DURUMU

2021 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC genelinde istihdam edilenlerin %17.6’sını ilkokul, %13.3’ünü orta veya dengi okul

(ilköğretim dahil), %34.5’ini lise ve dengi okul, %5.1’ini 2 veya 3 yıllık yüksekokul, %22.7’sini 4 yıllık fakülte veya yüksekokul, %3.7’sini yüksek lisans (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil), %0.7’sini ise doktora mezunları oluşturuyor.



