10 ay verdiğiniz sözler nerede?

28 belediyede örgütlü sendikalar, ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınının belediyelere “olumsuz” etkilerine dikkat çekmek amacıyla sokağa indi, Meclis’e yürüdü

28 belediyede örgütlü Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınının belediyelere “olumsuz” etkilerine dikkat çekmek amacıyla Lefkoşa’da eylem yaptı.Belediyelerin yıllardır devam eden sorunlarına dikkat çekilen eylemde, hükümete gelecek partilere çözüm çağrısı yapıldı. Eylemde, 48 milletvekiline talepleri içeren mektuplar Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu aracılığıyla iletilerek, en erken zamanda sorunlara çözüm bulunmazsa tekrar Meclis önüne gelineceği uyarısı yapıldı.Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) önünde toplanan eylemciler, yoğun bir katılımla Cumhuriyet Meclisi’ne yürüdü.Meclis önünde yapılan konuşmaların ardından 48 milletvekiline iletilmek üzere getirilen mektuplar Meclis Başkanı Önder Sennnaroğlu’na verildi. Sennaroğlu eylemcilerin yanına gelerek, mektupları aldı.Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu meclis önünde yaptığı konuşmada,Vadili ve Paşaköy belediye başkanlarının, eyleme katılmamaları için belediye çalışanlarına mobing yaptığını ileri sürerek, buna tepki gösterdi. “Belli ki paraya ihtiyaçları yok, kapılar arkasında para mı aldılar da haberimiz mi yok” diye soran Serdaroğlu, başkanlara, toplu iş sözleşmesinde yer alan sorumluluklarını hatırlatarak, “Sendika greve çıktığında ağlamasınlar” dedi.Meclis’in yasa yapma görevi olduğuna dikkat çeken Serdaroğlu, vekilleri, gelecek nesillerin geleceğini inşa etmek için seçtiklerini belirtti.“Geleceğimizle ilgili gaileleri var mı? Belediye emekçileri evlerine ekmek götüremediğinde gaileleri var mı” sorularını soran Ahmet Serdaroğlu, “Tek gaileleri oturdukları koltukları işgal etmek” şeklinde konuştu.Başbakan Ersan Saner’i eleştiren Serdaroğlu, “10 ay verdiğin sözler nerede Sayın Başbakan?” dedi.“Emekçi ve yurttaşları hiçe sayanlara koltukları da, sandığı da dar edeceğiz” ifadelerini kullanan Serdaroğlu, şunları kaydetti:“1 hafta önce bugünün geleceğini biliyordum. Kahve içerken Ayşe abla, ‘Başbakan’a inanmayın, tek derdi kurultaydır ve koltuktur. Siz bu sokaklara ineceksiniz, çünkü bunların sorunlara çözüm üretme dertleri yoktur’ dedi ve haklı çıktı…”Dev-iş Başkanı Koral Aşam da, “İktidarsız hükümet istifa etmiştir” diyerek, bu durumun seçilerek Meclis’e giren vekillerin sorumluluklarını yadsımadığını kaydetti.Hükümete gelen hangi parti, hangi başbakan olursa belediyelerin sorunlarına çare üretmeden koltuklara oturamayacaklarını savunan Aşam, “Buraya tekrar geleceğiz ama geri dönmeyeceğiz. Geleceğiz ve kalacağız” dedi.Hükümetin 10 ayda taş taş üstünde bırakmadığını ileri süren Aşam, siyasi, bireysel istikbal için yol alındığı eleştirisinde bulundu.“Artık bıçak kemiğe dayandı” diyen Aşam, belediyelerin kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerektiğini kaydetti.“Hayat giderek, çekilmez bir hal aldı, her şey ateş pahası, bizi yönlendirdikleri yer Ayşe abla ve Fatma abla…” ifadelerini kullanan Aşam, halkın, yerel yönetimleri düşünen bir hükümet istediğini söyledi.BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da, “Aslında biz emekçiler olarak Sayın Başbakan’a aşkımızı ilan etmeye geldik ama Sayın Başbakan bizi bıraktı ve kaçtı” diyerek, Başbakan Saner’i iradesizlikle suçladı. Sorunların yıllardır tartışıldığını ifade eden Yalınkaya, “Bıçak kemiği kesti” dedi.4 sendika olarak birbirlerine söz verdiklerini belirten Yalınkaya, “Bu yolda ölmek var, dönmek yok. Biz sözümüzle, özümüzle biriz…” şeklinde konuştu.