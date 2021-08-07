“1 TL bile zam gelmesini istemiyoruz”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetiminin yüzde 30 oranında elektrik ücretlerine talep ettiği zam ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
Hasipoğlu şöyle dedi:
"Henüz bir zam yürürlüğe girmiş değil. Kıb-Tek kendine göre bir hesap kitap yapmış ve böyle bir talepte bulundu. Bunu hükümet değerlendirecek. UBP olarak bu kadar yıl hükümette olduğumuz sürede böyle bir zam yaptırtmadık, yapmak da istemiyoruz. Zor bir dönemde geçiyoruz. Vatandaşın esnafın gelirleri düştü. Kapandığımız dönemde ciddi bir elektrik tüketimi yoktu ama bu yaz döneminde tüketim de arttı, elbette döviz de arttı. Ama bu konu Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelmedi. Bu zam nasıl olacak, bir karar yok. Yüzde 1 mi 10 mu, 15 mi yoksa hiç mi olmayacak, sübvanse mi edilecek bu konuda bir karar verilmedi. Hükümet bu konuda bir formül bulabilirse belki hiç zam gelmez. Bu bir hesap kitap işi, bunu Ekonomi Enerji Bakanı, Maliye Bakanı ve elbette hükümet değerlendirecektir. Bizim parti olarak arzumuz 1 TL bile zam yapılmamasıdır. Bunun formülü bulunabilirse… Halkımızın da beklentisi budur.”
“PARA KAYIT ALTIN ALINACAK”
Hasipoğlu muhalefetin yeni çıkan yasa gücünde kararname ile "kara para aklanacağına" yönelik iddiaları da yanıtladı:
“Bu yasa ile parayı ülkede tutma ve kayıt altına almak şeklinde iki gaye var. Muhalefetten öyle bir yorum geldi ki kara para aklama yolu açılacak deniyor ama bunu anlamak mümkün değil. Bizim paraların gelip ülkeye girmesini istiyoruz. Gelen her para zaten inceleniyor. Buradaki iş insanlarımız paralarını yurt dışında tutacağına burada tutusun asıl amaç budur. Kara para konusunda ise bizim zaten yasal düzenlemelerimiz mevcuttur. Yurt dışında olsun olmasın kişilerin ihbar yükümlülükleri var, Merkez Bankası’nın denetimi var. Dolayısıyla burada kara paranın önünün açılacağı konusu söz konusu değil, para denetim altına alınacak "
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