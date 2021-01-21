1 saatte 120 kişiye aşı

80 yaş ve üzeri kişilere dün 5 merkezde aşı yapılmaya başlandı. İlk 1 saatte yaklaşık 120 kişiye ilk doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 aşı programı çerçevesinde, 80 yaş ve üzeri kişilere ( 1/01/1940 ve öncesinde doğanlara), dün 5 merkezde aşı yapılmaya başlandı.Sabah 08.30’da başlayan aşı programı çerçevesinde, Pandemi Merkezi, Girne Akçiçek Hastanesi ve Maraş Sağlık Merkezi’nde ilk 1 saatte yaklaşık 120 kişiye ilk doz aşı yapıldı.Vatandaşların soğuk havada beklememesi için, Lefkoşa Pandemi Merkezi giriş salonunda sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde oturarak bekleme olanağı yaratıldı.Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün 80 yaş üzeri kişilere kovid-19 aşı uygulamasının yapıldığı Acil Durum Hastanesi ile Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.Aşılama dün, bugün ve Cuma günü 5 merkezde gerçekleştirilecek. Aşı yerleri ve saatleri şöyle:1- Pandemi Merkezi 08.30 - 16.002- Girne Hastanesi 08.30-16.003- Güzelyurt Sağlık Merkezi 12.00-16.004- Yenierenköy Sağlık Merkezi 08.30- 16.005- Maraş Sağlık Merkezi 08.30-16.00Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bugünden itibaren Cengiz Topel Hastanesi’nde de 80 yaş ve üzeri için aşılama yapılacağını bildirdi.