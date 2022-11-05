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1 ithal ve 2 yerli ürün imha edildi

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1 ithal ve 2 yerli ürün imha edildi
Tarım Dairesi 28 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
 
Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
 
İthal ürünlerde 51 numunede 50 numune temiz sınıfında değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
 
ORC Food Ltd. ait sarı elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
 
Yerli ürünlerde 14 numunede 12 numune temiz sınıfında değerlendirildi, 2 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.
 
Mağusa sakinlerinden İlyas Kırmızıya ait roka ve dereotunda tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı ürünler imha edildi.
 
4 Kasım Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Orc Foods. İthal Sarı Elma Limit Üstü
Orc Foods. İthal Kırmızı Elma Temiz
İşleyen Kardeşler İthal Sarı Elma Temiz
İşleyen Kardeşler İthal Kırmızı Elma Temiz
Nej Grain Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Beyaz Üzüm Temiz
Hürsen Tarım  İthal Domates Temiz
Mert Uluşan İthal Havuç Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Holly Grains Trd. Ltd. İthal DDGS Temiz
Engin Değirmenci İthal Üzüm Temiz
Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz
Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Siyah Üzüm Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Red Globe Üzüm Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Baharyolu İthal Acı Kırmızı Biber Temiz
Baharyolu İthal Tatlı Kırmızı Biber Temiz
Mesut Karakuş İthal Elma Golden Temiz
Mesut Karakuş İthal Elma Stk. Temiz
Mesut Karakuş İthal Siyah Üzüm Temiz
Mesut Karakuş İthal Beyaz Üzüm Temiz
Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz
Cahide Kılıç İthal Red Globe Üzüm Temiz
Z&B Un Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Mevlana Üzüm Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Erik Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Turp Temiz
Akdeniz Tarım Ür. İthal Beyaz Lahana Temiz
Akdeniz Tarım Ür. İthal Beyaz Lahana Temiz
İlyas Kırmızı Mağusa Roka  Limit Üstü
İlyas Kırmızı Mağusa Dereotu Limit Üstü
Ufuk Potak Mağusa Semizotu Temiz
Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Temiz
Hüseyin Turaç Mağusa Maydanoz Temiz
Selim Sergey Bostancı Nar Temiz
Fatma Tekiner Güzelyurt Nar Temiz
Hüsnü Rüstemoğlu Yayla Nar Temiz
Hüseyin Turaç Mağusa Marul Temiz
Mehmet Dolmacı Lapta Patlıcan  Temiz
Mehmet Uyur Karşıyaka Beyaz Sarma Temiz
Mehmet Uyur Karşıyaka Marul Temiz
Cabbar Çelik Türkmenköy Tatlı Biber Temiz
5 Kasım Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Orc Foods. İthal Sarı Elma Limit Üstü
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