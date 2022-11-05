1 ithal ve 2 yerli ürün imha edildi

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerde 51 numunede 50 numune temiz sınıfında değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
ORC Food Ltd. ait sarı elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde 14 numunede 12 numune temiz sınıfında değerlendirildi, 2 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.
Mağusa sakinlerinden İlyas Kırmızıya ait roka ve dereotunda tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı ürünler imha edildi.
|4 Kasım Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Orc Foods.
|İthal
|Sarı Elma
|Limit Üstü
|Orc Foods.
|İthal
|Kırmızı Elma
|Temiz
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Sarı Elma
|Temiz
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Kırmızı Elma
|Temiz
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Beyaz Üzüm
|Temiz
|Hürsen Tarım
|İthal
|Domates
|Temiz
|Mert Uluşan
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Holly Grains Trd. Ltd.
|İthal
|DDGS
|Temiz
|Engin Değirmenci
|İthal
|Üzüm
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Red Globe Üzüm
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Red Globe Üzüm
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Red Globe Üzüm
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Baharyolu
|İthal
|Acı Kırmızı Biber
|Temiz
|Baharyolu
|İthal
|Tatlı Kırmızı Biber
|Temiz
|Mesut Karakuş
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Mesut Karakuş
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Mesut Karakuş
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|Mesut Karakuş
|İthal
|Beyaz Üzüm
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Red Globe Üzüm
|Temiz
|Z&B Un Ltd.
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Mevlana Üzüm
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Erik
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Turp
|Temiz
|Akdeniz Tarım Ür.
|İthal
|Beyaz Lahana
|Temiz
|Akdeniz Tarım Ür.
|İthal
|Beyaz Lahana
|Temiz
|İlyas Kırmızı
|Mağusa
|Roka
|Limit Üstü
|İlyas Kırmızı
|Mağusa
|Dereotu
|Limit Üstü
|Ufuk Potak
|Mağusa
|Semizotu
|Temiz
|Murat Gazioğlu
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Hüseyin Turaç
|Mağusa
|Maydanoz
|Temiz
|Selim Sergey
|Bostancı
|Nar
|Temiz
|Fatma Tekiner
|Güzelyurt
|Nar
|Temiz
|Hüsnü Rüstemoğlu
|Yayla
|Nar
|Temiz
|Hüseyin Turaç
|Mağusa
|Marul
|Temiz
|Mehmet Dolmacı
|Lapta
|Patlıcan
|Temiz
|Mehmet Uyur
|Karşıyaka
|Beyaz Sarma
|Temiz
|Mehmet Uyur
|Karşıyaka
|Marul
|Temiz
|Cabbar Çelik
|Türkmenköy
|Tatlı Biber
|Temiz
|5 Kasım Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Orc Foods.
|İthal
|Sarı Elma
|Limit Üstü