Mağusa - Karpaz anayolunda emniyet şeridine geçen 78 yaşındaki sürücü, o esnada emniyet şeridinde duran kamyonetin arkasına çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Gazimağusa - Karpaz Anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında Ayşe Beştemur ağır yaralandı.Kaza saat 13.00 sıralarında çift şeritli yolda meydana geldi.78 yaşındaki Mehmet Çelik, yönetimindeki ML 053 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu şeridini muhafaza etmeyerek emniyet şeridine geçmesi sonucu o esnada emniyet şeridi içerisinde durmakta olan 51 yaşındaki Osman Batular yönetimindeki RHA 4124 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan ML 053 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olan Ayşe Beştemur ile RHA 4124 plakalı araçta yolcu olan 48 yaşındaki Hasan Kurt, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan Ayşe Beştemur, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerine Gazimağusa Devlet Hastanesinde devam ediliyor.