1 ayda 48 köyün altyapıları bitecek

İçişleri Bakanı Öztürkler, bir ay içerisinde toplam 48 köyün kırsal kesim altyapı eksikliklerini tamamıyla bitirmiş olacaklarını söyledi

İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, Kırsal Kesim Arsaları altyapı çalışmalarında Mesarya ve Doğu Bölgelerindeki çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Öztürkler, Ardahan kırsal kesim asfalt altyapılarının tüm etaplarının, Aslanköy asfaltlama projesinin %75’inin, Güvercinlik köyünün 1. etap asfalt projesinin %70’inin, Bafra asfalt yol projelerinin 2. etabının tamamının ve Haspolat kırsal kesim arsalarının 26 yıldır eksik olan asfalt yollarının tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Öztürkler şöyle dedi:

“Kırsal kesim altyapı çalışmalarında 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda ve halkımıza söz verdiğimiz şekilde adım adım ilerliyoruz. Mesarya ve doğu bölgelerimizde yürüttüğümüz çalışmalara hız verdik. Korkuteli, Meriç, Düzova, Geçitkale, Pınarlı, Nergisli, Görneç ve Serdarlı için asfalt yol projeleri hazır ve 1 ay içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Dikmen, Mormenekşe, Sınırüstü, Aygün ve Yıldırım köylerimizin su altyapı projeleri ile 6 ilçemizde 35 köyümüzün elektrik projeleri tamamlanarak yapım aşamasına geçildi. Kermiya Şehit Çocukları arsaları asfalt yol projesi son etabı için ihale süreci tamamlanmış, kalan küçük bölüm için yapılan planlama ile asfaltlama çalışmaları bir ay içerisinde tamamlanacaktır. Bir ay içerisinde toplamda 48 köyümüzün kırsal kesim altyapı eksikliklerini tamamıyla bitirmiş olacağız”

Öztürkler, Kırsal Kesim Arsası altyapı çalışmaları kapsamındaki hedefleri doğrultusunda bugüne değin 100’e yakın köyde 98 kilometre stabilize ve asfalt yol altyapısı, 80 köyde elektrik altyapısı ve 16 köyün de su altyapısının tamamlandığını açıkladı.

