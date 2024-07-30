1 Ağustos’ta mukavemet yol koşusu yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak.
1 Ağustos Perşembe sabahı saat 06.00’da Boğazköy’de, Güvenlik Kuvvetleri Karargahı'ndan başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusuna katılım şartları ve müracaat formuna KKTC Atletizm Federasyonu resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden (www.ktaf.org.tr) veya federasyonun resmi sosyal medya hesaplarından (facebook-instagram) ulaşılabilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.